民進黨招手 時代力量內部爆路線之爭？

時代力量黨主席黃國昌（右）與立委徐永明。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

年底縣市長及議員選舉漸漸逼近，綠營分裂危機也逐漸浮上檯面，除了民進黨和時代力量的競合關係外，時代力量也面臨內部紛爭，民進黨甚至向部分時代力量立委招手，邊緣化和裂解小綠的意味濃厚。

時代力量日前為了反對勞基法「修惡」，上演自囚議場、淋雨禁食，最後階段更拒絕與蔡英文總統談判，回到立法院又退出協商，不參與院會審查。據了解，時代力量當時除了和民進黨關係緊張外，更是黨內矛盾最劇烈時刻，隨後更傳出有人運作立委林昶佐取代主席黃國昌，但最後因能量不足，讓「茶壺內的風暴」暫時收場。

只是後來時代力量發動公投題目，但有別於過去五位立委一起舉行記者會，這場活動只剩黃國昌、徐永明，讓外界引發「不同調」的聯想；甚至傳出民進黨有意挖角時代力量立委洪慈庸、林昶佐，但當事人均否認。

時代力量黨內人士說，黨內討論角度本來就多元，絕對沒有分裂或內訌問題，所謂的路線之爭，更是無稽之談，選舉到了，謠言也隨之而來。

時代力量內部危機目前看似告一段落，現階段共識是全力拚選舉。加上前一陣子的泛綠之爭，也讓支持者認為無所適從，有基層到時代力量地方服務處要求，「不要再和民進黨作對」。

雖然時代力量暫不處理與民進黨的紛爭，但民進黨內人士說，確實有人探詢林昶佐、洪慈庸對於繼續代表時代力量的想法，但是否加入民進黨並非唯一選項，雙方合作可能性很多，以「無黨籍」身分繼續選立委也是一種。

民進黨人士指出，時代力量會藉由縣市長的提名過程，爭取和民進黨談判縣市議員提名的空間，但選舉本來就是兄弟登山、各自努力。