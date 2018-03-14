小綠也來參一腳...林昶佐不排除戰北市

傳時代力量可能自提台北市長參選人，且屬意由立委林昶佐出征。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外傳時代力量可能自提台北市長參選人，且屬意由立委林昶佐出征，林昶佐昨首度鬆口說，「不排除這個可能。」爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智表示尊重，而且歡迎；現任台北市長柯文哲說，外界事物不是他可控制，「每天做好自己的事情就好。」

年底台北市長選舉，政壇盛傳時代力量不滿柯文哲的兩岸政策，將由林昶佐參選市長，讓泛綠、白綠的競合，再度浮上檯面。只是林昶佐與柯文哲關係不錯，但姚文智認為，柯文哲的「台灣價值」和時代力量完全不一樣，相信柯文哲的「兩岸一家親」等說法，時代力量也完全聽不下去。

民進黨台北市議員簡舒培表示，民進黨基層對尚未自提市長人選反彈聲音很大，北市府規畫今年五月舉辦雙城論壇，柯文哲勢必要給本土立場的民眾一個交代，否則，民進黨與柯文哲合作機率將縮小。

民進黨台北市議員洪健益也說，民進黨若沒有自推市長人選，台北市民支持度會大幅下降，時力和民進黨的裂痕也會愈來愈深；泛綠是否和柯文哲分手，雙城論壇將是關鍵，一旦柯文哲答錯，將會變成壓垮選情的最後一根稻草。

台北市選戰為各黨重中之重，外界也好奇林昶佐究竟會不會投入戰局。林昶佐表示，近期與幕僚有在評估選市長的可能性，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。時代力量議員參選人吳崢則說，有很多人希望林昶佐出來選，林昶佐是帶領他們的母雞。