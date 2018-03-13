陳其邁初選勝出 陳菊：全力輔選是我的責任

2018-03-13 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市長初選由立委陳其邁勝出，高雄市長陳菊今天表示，會在訪美前，盡快安排與陳其邁見面，「全力輔選是我的責任。」

陳其邁3月7日民進黨高雄市長初選勝出時，人在日本的陳菊透過市府發表聲明祝賀，並呼籲黨內同志，尊重黨內民主機制及理念價值，在初選後回歸團結。