陳子敬盼二階段整合台南市長提名 國民黨：充分尊重

2018-03-13 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨年底台南市長提名人選，確定將與同屬泛藍的無黨籍台南市警局前局長陳子敬整合，但整合要採一階段或兩階段，仍僵持不下。陳子敬昨受訪表示，二階段民調整合才合理。國民黨組發會主委李哲華表示，會充分尊重陳的意見，形同確定二階段整合。

陳子敬表示，他不是黨員，沒有道理整合過程與國民黨有意參選人排排站，一起比民調。陳說，如果國民黨內只有1個人要爭取提名，直接PK民調還有道理，但如果有10個人要選，難道也要跟他們全部一起比民調，這樣「怪怪的」。

陳子敬說，目前只有前立委高思博主張採一階段（國民黨參選人與陳子敬一起民調），而二階段整合（國民黨先初選再與陳子敬拚民調）的主張，連表態爭取國民黨提名的台南大學前校長黃秀霜都同意，國民黨也支持，二階段整合是多數的意見。

對於陳子敬的看法，李哲華表示，國民黨要與陳子敬整合，當然會充分尊重陳的主張，不會反其道而行。對於高思博主張一階段整合，李說，高並沒有堅持，只是希望整合過程要公平。李的說法，也等同確定年底台南市長泛藍整合將採二階段民調。

至於最後整合時間，陳子敬說，等國民黨先整合出一個人選後再來協調，4、5月間都不會太晚，事緩則圓。李哲華也說，尊重所有參選人意見，沒有時間表。

台南市長選戰普遍被藍營視為艱困選區，陳子敬認為，只要泛藍整合完成，還是有機會勝選。陳表示，沒有一個人出來參選會「志在當砲灰」，現在民進黨執政表現不佳，團結的泛藍當然有機會爭取多數民眾支持勝選。