遭周錫瑋消遣「去做科長」 侯：市政關鍵推手值得驕傲

2018-03-13 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今早國民黨中央為新北市長初選協調，前台北縣長周錫瑋對昨前新北市副市長侯友宜說，「雙手雙腳拚命做卡實在」，消遣侯只適合當科長。侯友宜中午受訪說，科長是市政重要的推手，「值得驕傲」，要與科長並肩作戰。

對侯友宜說靠手腳打拚，周錫瑋今早表示，「靠腦袋、智慧更重要」，更說照侯講法，「去做一個科長是適合的，但做市長是遠遠沒有能力的」。今媒體問侯友宜回應，侯表示「不是這樣啦」。

侯友宜說，如果市政有很大的進展，科長是很重要關鍵的推手、是市政命脈，是我們值得驕傲的。他在基層歷練很久，與很多科長並肩作戰多年，科長是最辛苦用雙手打拚的。他也為科長打氣，「科長加油」，更說與科長並肩作戰，讓新北市更好。

至於初選協調3次，都派選辦主任謝政達代表出席，周錫瑋稍早說，親自出席是尊重協調，侯友宜被媒體問是否被認為不尊重？侯表示，謝政達是關懷弱勢很好的律師，在協調可發揮關懷、包容和理解。媒體問「周是弱勢？」侯表示，重點在和諧團結的協調。