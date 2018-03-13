國民黨新北市長初選延長 4月6日公布勝出人選

2018-03-13 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨新北市長初選，各陣營對完成初選時間僵持不下，上午黨中央召開協調會，確定因民調公司檔期，由原本3月25日延後至4月6日，當天公布民調就確定勝出人選。另外，地方也將辦4場集會式政見發表會，3場地方台錄影播出的電視政見會。

國民黨組發會主委李哲華表示，目前黨可勾選的7家民調公司，有3家月底要進行桃園市長初選民調，考量檔期與訪員素質，才決定在清明連假期間的4月3日至5日完成民調，4月6日在地方黨部公布民調結果，民調方式就採黨中央規定的全民調。

此外，新北市長初選期間，除了4場集會式政見說明會外，另外將委託地方台，以錄影播放的方式，在地方有線頻道播放3集電視政見說明會。至於是否舉辦全國性政見說明會，李哲華說，這由參選人自主協調決定，黨中央不會介入。

一直被質疑民調落敗將脫黨參選的周錫瑋會後也表示，這次國民黨新北市長初選，所有參選人都會遵守初選辦法，初選結果出爐，只會有1個人代表國民黨參選，其他2位初選參選人，「絕對都不會脫黨參選」。

被外界解讀是周錫瑋參選側翼的新北市前議員金介壽則說，年底新北市選戰要有一隻好母雞帶領小雞，不要選一隻不好的母雞壓死小雞，守住國民黨最後一都，也讓議會過半。

金介壽說，周錫瑋選台北縣長時，泛藍議會當選席次過半，但新北市長朱立倫兩任市長，藍營議會席次都未過半；朱選總統時，立院從67席變成35席，暗指朱支持的前新北市副市長侯友宜不是好人選。