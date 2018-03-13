觀察站／內鬥內行 藍初選內戰打不完

2018-03-13 14:29 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周志豪



國民黨主席吳敦義（中）率領七位女性縣市長參選人出席婦女節活動，也為參選人造勢。近來國民黨初選爭議頻傳，恐衝擊國民黨選情。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨歷經馬英九總統八年執政後，兩項重大選舉連戰連敗，歷經2014年地方縣市長選舉，到2016年立委與總統大選，兩次重大挫敗。近來好不容易有站穩腳步跡象，形勢還沒有全面樂觀，爭取國民黨提名參選年底縣市長的人卻在初選時廝殺成一片，未來整合，令人憂慮。

國民黨為了縣市長選舉提名作業，黨內同志爭取提名互相撻伐，基隆市長選舉初選民調瞬間翻盤，更是開了台灣地方政治的紀錄。除了爭議不斷的新北市長初選，前新北市副市長侯友宜未宣布參選時，就被質疑藍皮綠骨，宣布參選後，連新北市長朱立倫都被質疑用人眼光有問題。

澎湖縣長提名，在地方黨部決定徵召前澎湖縣長賴峰偉後，地方以基隆市初選民調爭議為由，群起反彈，拖了一個半月還無法提名。嘉義市長提名，初選作業都還沒開始，嘉義市議會議長蕭淑麗質疑民調可能不公，脫黨參選，衝擊國民黨選情。

遲未登場的高雄市長初選，考慮參選的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜與表態參選的國民黨立委陳宜民之間，也早已口角頻頻，互批不是合適人選。

不管是初選或正式選戰，競爭過程當中，為捍衛自身權益，彼此間較勁衝突，勢所難免。但同志彼此競爭，若是在政策理念辯論之外，引發太多相互攻擊，傷了彼此情感，往後正式選戰開打，如何能團結同志，與對手競爭。

不過，這次國民黨的初選作業，早在初選之前，就有主席口袋名單傳聞。初選民調過程，更是難掩草率與粗糙的問題，基隆民調公布後不久，馬上又更動勝敗結果，事後再多解釋，都無法讓人釋疑，無非國民黨內部幾十年來積習難返，人情往往介入其中，不能保持公正，這次又出現民調錯誤烏龍，前後鬧了一星期無從解決，可以看出國民黨主事者缺乏魄力才會讓大家有所質疑，國民黨歷年來內鬥內行，外鬥外行，以前如此，2018年大選可能也是這樣。