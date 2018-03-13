藍嘉義市分裂 陳以真陣營：誰都不幫

2018-03-13 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



年底嘉義市長選舉，前市長黃敏惠（右）與議長蕭淑麗（左）分裂成定局。上屆競選落敗的前青輔會主委陳以真動向成關鍵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 嘉義市市長選舉情勢，因嘉義市議會議長蕭淑麗退出國民黨參選，衝擊前市長黃敏惠回鍋參選選情，上屆競選落敗的前青輔會主委陳以真動向成關鍵。近日國民黨有常委勸說陳保持中立，陳陣營表示，哪邊都不幫。

嘉市選舉恐陷三足鼎立

親近陳以真人士表示，年底嘉義市長選舉，很可能陷入三足鼎立局面，因陳與黃敏惠、蕭淑麗，甚至是民進黨嘉義市長涂醒哲三方人馬都有關係，三方都有人勸說相挺，陳對外一貫說法就是，哪邊都不幫，就是對大家最好的幫忙。

因國民黨在基隆市長民調出現爭議，原有意爭取國民黨提名參選嘉義市長的蕭淑麗，在黃敏惠宣布參選後，質疑民調不公正，即使與蕭友好的洪秀柱勸說，仍堅決退黨參選，讓國民黨在嘉義市長選舉陷入分裂窘境，衝擊黃的選情。

上屆嘉義市長選戰，國民黨提名陳以真落敗，地方一直盛傳雖然嘉義地方派系蕭家班相挺，黃敏惠系統選票未開出導致，讓挺陳與挺黃人馬間存有微妙關係。國民黨嘉義市長選舉分裂後，陳以真動向成為關鍵。

蕭淑麗表態脫黨參選市長後，國民黨有中常委南下，當面跟陳以真拜託，盼陳考量過去黨栽培恩情，這次選舉可以不表態挺黃敏惠，但不要公開挺蕭淑麗，獲陳應允。

親近陳以真人士表示，未聽過陳說過有常委勸說不要挺蕭淑麗，但陳至今對年底嘉義市長選舉的想法，確實就是哪邊都不幫。

熟悉嘉義市選情的地方人士分析，年底嘉義市長選舉，蕭淑麗脫黨參選市長態度，明顯比上屆也脫黨參選市長時堅決。蕭雖是從國民黨出走，可是蕭家班核心班底是以綠營為底，若蕭能衝出聲勢，形成三強鼎立格局，勝負難料。