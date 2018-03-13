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立委質疑「卡管」是為了打柯文哲

2018-03-13 10:26聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總質詢時爆料民進黨「卡管」是為了要讓管中閔累積政治能量出來選台北市長打垮柯文哲，對此，行政院長賴清德先是「呵呵呵呵」，說蔣乃辛多慮了，又說「重點是管主委也不一定選得贏柯文哲。」

台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總...
台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總質詢時爆料民進黨「卡管」是為了要讓管中閔累積政治能量出來選台北市長打垮柯文哲，對此，行政院長賴清德（左）先是「呵呵呵呵」，說蔣乃辛多慮了，又說「重點是管主委也不一定選得贏柯文哲。」記者曾吉松／攝影
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台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總...
台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總質詢時爆料民進黨「卡管」是為了要讓管中閔累積政治能量出來選台北市長打垮柯文哲，對此，行政院長賴清德先是「呵呵呵呵」，說蔣乃辛多慮了，又說「重點是管主委也不一定選得贏柯文哲。」記者曾吉松／攝影
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台大準校長管中閔遲遲無法上任，教育部遭外界批評「卡管」，立委蔣乃辛上午在立法院總質詢時爆料民進黨「卡管」是為了要讓管中閔累積政治能量出來選台北市長打垮柯文哲，對此，行政院長賴清德（左）先是「呵呵呵呵」，說蔣乃辛多慮了，又說「重點是管主委也不一定選得贏柯文哲。」記者曾吉松／攝影
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蔣乃辛柯文哲管中閔

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