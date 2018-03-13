時代力量推人選台北市長？吳崢：林昶佐在考慮中

2018-03-13 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選舉腳步逼近，藍綠兩黨至今人選尚未確定，如今也傳出時代力量也有意推出人選，不僅時代力量黨主席黃國昌日前點名時力立委林昶佐是很適合的人選，時力台北市議員參選人吳崢今也自爆，林昶佐確實正在考慮中。

吳崢表示，現在很多人都希望他這次可以出來選台北市長，不過林昶佐還在深思熟慮中。

國民黨台北市議員參選人耿葳、民進黨新北市議員參選人戴瑋姍及吳崢等三人，今接受電台專訪，暢談年底選舉的青年參政狀況。

對於雙北市長參選人遲未出現，三人不約而同表示，就是欠缺母雞，只能靠自己勤跑基層，自立自強，有時大家私下遇到，還會互相勉勵一下。

不過吳崢也說，要形成母雞帶小雞的局面，也要母雞有贏面，不然像上次連勝文那樣，就是母雞壓死小雞，這也是為什麼林昶佐現在還在考慮中，畢竟經費、能力都是考量因素之一，這很現實。

至於是否會邀柯文哲站台？吳崢表示，柯文哲和中國立場親近，兩岸一家親的言論和時代力量差太多，實在很難太靠近，如今還是希望透過施壓的方式，讓柯文哲修正兩岸看法，希望他改過來。

對於柯文哲的負面外溢效應，戴瑋姍表示，新北當然也受到影響，像自己在跑基層時，綠營基層支持者就一直再說台北市要自提人選，不然不出去投票，這難免會有點緊張，擔心到時候真的衝擊選情。

耿葳表示，藍營批評柯文哲，不一定就對選情有所幫助，不過因為重陽敬老金的緣故，不少長者都很討厭柯文哲，這也是實情。