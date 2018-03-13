柯文哲：當醫生沒聽過謊話 當政治人物很少聽到真話

2018-03-13 10:22 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩，11日在新竹縣府大禮堂，進行公開對談。席間，兩人扮起柯P的招牌動作。 聯合報系資料照／記者郭政芬攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲11日前往新竹，與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩進行公開對談，被問到當醫生和市長有何不同？柯文哲說當醫生沒聽過謊話，當政治人物很少聽到真話。

年底縣市長選舉將開打，號稱「白色力量」的柯文哲11日到新竹，與有意角逐新竹縣長號稱政壇「金黃力量」的徐欣瑩，針對新竹的醫療資源、交通問題進行對談。主持人由徐欣瑩的胞弟，台北市議員徐世勳擔任，他點出柯、徐兩人的多處共同點，同為新竹人、具備理工背景高學歷且皆「學非所用」、跳脫藍綠沒有政治包袱。

當柯文哲被問及以醫生背景擔任台北市長，如何以理工思維解決市政問題時，柯文哲回應，很多人都愛問他當醫生和市長有什麼不同？他說當了30年的外科醫生沒有聽過謊話，只有精神科才會偶爾聽到謊話，但這樣到了政壇就很痛苦了，因為當了政治人物後，很少聽到真話，而且在台大醫院裡派系林立、敵我分明，在政壇卻是敵我不分，常常是昨晚跟今早怎麼都不一樣，變化很快。

柯文哲認為當醫生比較誠實，要求也比較快，不太會做假動作，有人跟他說過政治要模糊，不可以要求太快，但他認為政治沒那麼困難，該做的就是要做。對於新竹縣的問題，柯也給了同為政治素人的徐欣瑩建議，都市計畫一定要實事求是、要有長遠計畫、要公正，一旦設定就要堅持到底。