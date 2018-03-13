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朱立倫、柯文哲藍白聯手 「跨區戰爭」怎麼玩才會贏？

2018-03-13 09:00聯合報 記者祁容玉郭政芬林政忠／報導

柯文哲（右）和朱立倫（左）昨同台宣布「雙北合推捷運吃到飽月票」政策，兩人聯手被形...
柯文哲（右）和朱立倫（左）昨同台宣布「雙北合推捷運吃到飽月票」政策，兩人聯手被形容為「白藍合作」。 記者鄭超文／攝影
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2018啟動「跨區戰爭」，跨縣市結盟、跨選區互打，參選人極盡所能爭取曝光和資源。台北市長柯文哲這二天跨區跑透透，先跟民國黨主席徐欣瑩「政治結盟」，再跟國民黨籍新北市長朱立倫「政策結盟」，白色力量到處染色，就是避免「被染綠」。

近年跨區選舉相對文明，參選人隔空互嗆、借力使力；但過去選戰相對激烈，參選人常跨區找對手，有時打1次架就可上版面，勝過講100次政見的效果，也被質疑「假打架、真造勢」。

朱立倫+柯P=藍白拖？

柯文哲和朱立倫昨同台宣布「雙北合推捷運吃到飽月票」政策，兩人聯手被形容為「白藍合作」、「藍白拖」，柯、朱昨天還異口同聲稱雙北本來就在合作，讓「柯綠關係」更形緊張。

外傳柯文哲要與「朱家軍」聯手打選戰，朱立倫表示，之前人家問他「白藍合作」、「藍白拖」，一開始他還聽不懂，後來想一想，終於懂了。至於兩人是否考慮合作？朱說，「本來雙北就在合作」，柯則稱，「民生議題一定合作」。

台北市長柯文哲（左）這二天跨區跑透透，日前跟民國黨主席徐欣瑩（右）「政治結盟」。...
台北市長柯文哲（左）這二天跨區跑透透，日前跟民國黨主席徐欣瑩（右）「政治結盟」。 圖／聯合報系資料照片
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柯文哲前天則回到故鄉新竹，與有意角逐新竹縣長的徐欣瑩座談「城市新力量」。雖然柯稱不是站台輔選，但柯家全體總動員「助攻」，柯媽何瑞英也坦言，當然希望徐欣瑩當選。

無黨籍的柯文哲自詡「白色力量」，退出國民黨的徐欣瑩則標榜「金黃色力量」，兩人非藍非綠的跨縣市結盟引發關注。徐欣瑩說，希望柯文哲帶領台灣政治文化更清明、更提升，「我也希望新竹縣能有這種效應。」

民進黨台南市長初選剛落幕，過程中，新潮流系的陳菊（左）支持黃偉哲、正國會的林佳龍...
民進黨台南市長初選剛落幕，過程中，新潮流系的陳菊（左）支持黃偉哲、正國會的林佳龍（右）力挺陳亭妃。 圖／聯合報系資料照片
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陳菊、林佳龍跨區台南 激化初選戰火

民進黨台南市長初選剛落幕，參選人黃偉哲、陳亭妃大戰方休。過程中，新潮流系的高雄市長陳菊支持黃偉哲、正國會的台中市長林佳龍力挺陳亭妃，讓這場初選火上加油，擴大黨內派系競爭導火線。

相較之下，行政院長賴清德在初選階段保持中立地位，沒有跨區支持特定對象，有助於選後凝聚黨內團結。

閣揆賴清德（左）將到新北市座談，新北市長參選人侯友宜（右）喊話，歡迎來參選市長。...
閣揆賴清德（左）將到新北市座談，新北市長參選人侯友宜（右）喊話，歡迎來參選市長。 圖／聯合報系資料照片
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從地方打到中央 侯友宜鎖定賴神

賴清德明天將到新北市座談，新北市長參選人侯友宜早早鎖定賴清德「給新北市民一個說法」，侯甚至喊話，歡迎賴清德來參選新北市長。

侯友宜從地方打到中央，一方面增加議題曝光度，一方面也可以拉抬政治行情。

跨區互打 Over whose body？

2014年台北市議員選舉，不同選區的藍綠議員參選人徐弘庭、王世堅透過一塊廣告看板隔空互打，捉對廝殺也拉抬知名度。

王世堅先在競選期間推出諷刺國民黨台北市長候選人連勝文的競選看板「Over My Dad's Money」，國民黨台北市議員參選人徐弘庭則在一旁刊登「Over whose body？」諷刺王世堅過去緋聞，令選民印象深刻，兩人最後雙雙當選議員。

「三環三線」昨天則成為曾任藍綠發言人的葉元之、張志豪導火線，雖然兩人選區不同，但昨天透過臉書隔空互打。

葉元之參選影片曾打趣自嘲是「葉師父」，可以1個答10個；張志豪則點名要對葉元之3天1問，雙方跨區對打。新北市政壇人士分析，新人參選議員需要知名度，才能在初選出線，跨區互嗆能吸引外界目光，拉抬知名度又沒有同選區競爭問題，是雙贏策略。

民進黨立委陳其邁（右）1995年初次參選高雄市立委時，與已故立委朱星羽（左）在公...
民進黨立委陳其邁（右）1995年初次參選高雄市立委時，與已故立委朱星羽（左）在公辦政見會上交鋒。 圖／聯合報系資料照片
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「互打」共生 政壇有先例

事實上政治人物初出茅廬時，也都會透過「互打」博版面，前立委張清芳首次參選省議員時，開宣傳車到同樣要選省議員的羅明旭總部外開罵，後來宣傳車被砸，張清芳知名度大增，與羅明旭雙雙當選。

民進黨立委陳其邁1995年初次參選高雄市立委時，與已故立委朱星羽、前立委朱高正在公辦政見會上交鋒，彼此都以姓名諧音嘲諷對方，諧音雖不雅卻也「俗擱有力」，讓人一聽就記得，三人最後都順利當選，至今仍有選民津津樂道。

柯文哲朱立倫

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