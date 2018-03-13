新北初選機制 國民黨中央今協調

國民黨新北市長初選昨第二次協調，達成由黨中央裁決初選是否延期共識。圖為新北市前議員金介壽（左起）、前北縣長周錫瑋、國民黨新北市黨部主委李乾龍、侯友宜辦公室主任謝政達會前握手合影。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook 國民黨布局年底縣市長選舉，台北市長提名初選昨天公告，十四日至十六日領表登記，參選人可望明朗化，前台北市副市長邱文祥將在兩周內宣布以無黨籍身份參選。新北市黨內初選機制爭執不下，中央提名協調小組今將出面召開協調會，進一步確定民調與政見會細節。

另外，金門縣長提名，國民黨將在周三召開提名協調會，不再禮讓金門縣長陳福海，立委楊鎮浯出線機率極大。

國民黨原訂廿五日完成新北市長初選作業，新北市黨部昨邀登記參選的周錫瑋、金介壽和侯友宜三方第二度協調，周、金均認為，從三月八日完成資格審查算起，至少要有一個月競選時間，提議延至四月八日。經近三小時磋商，決定報由黨中央裁決是否延至四月八日。

國民黨今由秘書長曾永權親自主持協調。針對新北初選民調，黨內強調，如三方同意，就由中央決定三家民調公司辦理初選民調，考量四月初連假，加上桃園市長初選民調在三月二十五日到二十七日進行，經聯繫民調公司，新北市長初選民調預計在三月底、四月初辦理。

黨內表示，如果四月初辦民調，新北市長提名完成民調的時間會超過原先設定的三月二十五日，但應會在四月八日前完成。至於是否舉辦全國電視政見說明會及六場地方集會式政見說明會，曾永權今天召集的協調會也會做出決定，不會再拖延初選時程。

台北市長提名，台北市黨部昨天公告初選時程，十四日至十六日受理領表登記。前行政院發言人鄭麗文確定不會領表登記，前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千，台北市議員鍾小平等已表態者是否登記，終身黨員的李錫錕是否回到黨內初選機制或脫黨參選，十六日登記截止就會明朗化。

邱文祥昨表示，他會在兩個星期內宣布參選台北市長。邱文祥強調，如有機會，他願貢獻故鄉，但要參選，他就做自己，「我就是我」，他會以無黨無派的身份參選年底台北市長，沒有藍綠，因此不可能會有「柯P模式」。