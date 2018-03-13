親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

新北初選機制 國民黨中央今協調

2018-03-13 00:08聯合報 記者王寓中祁容玉王敏旭／雙北報導

國民黨新北市長初選昨第二次協調，達成由黨中央裁決初選是否延期共識。圖為新北市前議...
國民黨新北市長初選昨第二次協調，達成由黨中央裁決初選是否延期共識。圖為新北市前議員金介壽（左起）、前北縣長周錫瑋、國民黨新北市黨部主委李乾龍、侯友宜辦公室主任謝政達會前握手合影。 記者祁容玉／攝影
分享
國民黨布局年底縣市長選舉，台北市長提名初選昨天公告，十四日至十六日領表登記，參選人可望明朗化，前台北市副市長邱文祥將在兩周內宣布以無黨籍身份參選。新北市黨內初選機制爭執不下，中央提名協調小組今將出面召開協調會，進一步確定民調與政見會細節。

另外，金門縣長提名，國民黨將在周三召開提名協調會，不再禮讓金門縣長陳福海，立委楊鎮浯出線機率極大。

國民黨原訂廿五日完成新北市長初選作業，新北市黨部昨邀登記參選的周錫瑋、金介壽和侯友宜三方第二度協調，周、金均認為，從三月八日完成資格審查算起，至少要有一個月競選時間，提議延至四月八日。經近三小時磋商，決定報由黨中央裁決是否延至四月八日。

國民黨今由秘書長曾永權親自主持協調。針對新北初選民調，黨內強調，如三方同意，就由中央決定三家民調公司辦理初選民調，考量四月初連假，加上桃園市長初選民調在三月二十五日到二十七日進行，經聯繫民調公司，新北市長初選民調預計在三月底、四月初辦理。

黨內表示，如果四月初辦民調，新北市長提名完成民調的時間會超過原先設定的三月二十五日，但應會在四月八日前完成。至於是否舉辦全國電視政見說明會及六場地方集會式政見說明會，曾永權今天召集的協調會也會做出決定，不會再拖延初選時程。

台北市長提名，台北市黨部昨天公告初選時程，十四日至十六日受理領表登記。前行政院發言人鄭麗文確定不會領表登記，前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千，台北市議員鍾小平等已表態者是否登記，終身黨員的李錫錕是否回到黨內初選機制或脫黨參選，十六日登記截止就會明朗化。

邱文祥昨表示，他會在兩個星期內宣布參選台北市長。邱文祥強調，如有機會，他願貢獻故鄉，但要參選，他就做自己，「我就是我」，他會以無黨無派的身份參選年底台北市長，沒有藍綠，因此不可能會有「柯P模式」。

國民黨侯友宜李錫錕周錫瑋鍾小平

相關新聞

柯P模式！ 綠禮讓 徐定禎不披綠衣搶攻苗栗

2018-03-13 00:19

提名陳歐珀出征 宜縣議長帶頭力阻

2018-03-13 00:17

遭爆頻見綠大老 柯文哲：我還是政治素人

2018-03-13 00:54

北市藍推誰戰柯文哲？ 初選明開始登記

2018-03-13 00:51

顏純左退選南市議員 綠營第3選區不用初選

2018-03-13 00:17

三環三線成議員另類戰場 藍綠選將隔空互打

2018-03-12 23:05

三環三線燃戰火 新北藍綠選將互嗆

2018-03-12 22:35

民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國

2018-03-12 22:17

新北市長初選喬不定 國民黨中央明早介入協調

2018-03-12 22:09

周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？

2018-03-12 21:20

國民黨週三協調金門縣長人選 立委楊鎮浯出線機率大

2018-03-12 21:18

新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決

2018-03-12 21:16

遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星

2018-03-12 19:06

影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐

2018-03-12 17:29

藍月底確定新北人選？ 周錫瑋嗆：誰說的？

2018-03-12 14:33

藍新北市長誰來選 擬延至4月8日決定

2018-03-12 14:23

苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選

2018-03-12 12:22

初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？

2018-03-12 11:20

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？

2018-03-12 00:37

綠軍戰雙北 沒王牌靠策略

2018-03-12 00:34

基隆／植樹節「撞時」 林右昌、謝立功別苗頭

2018-03-12 00:11

52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝

2018-03-12 00:11

新北／第二波協調 周錫瑋對初選作業開砲

2018-03-12 00:08

國民黨拚藍天 台中全力一搏

2018-03-12 00:07

新北／綠派誰選？ 侯、周劍指賴清德

2018-03-12 00:05

非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩

2018-03-12 00:00

選戰觀測站／省錢拚選舉 人體當看板、名片DIY

2018-03-11 23:51

北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數

2018-03-11 23:45

中彰投／選舉支票滿天飛 選民不再期待

2018-03-11 23:44

中市／山城議員選情 藍軍5人參選情勢複雜

2018-03-11 23:38

宜縣／綠擬提名陳歐珀 陳金德擴大辦縣政開講

2018-03-11 23:33

桃園／八德區5席議員 各方角逐

2018-03-11 22:57

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

年薪250萬不懂財務? 一張圖諷刺吳音寧如何登上北農大位

2018-03-12 12:50

小英寶貴褒揚令 余光中比不上施明德前岳母？

2018-03-12 09:00

陳文茜病痛纏身已立遺囑 曝節目接班人是「她」

2018-03-12 11:07

孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼？

2018-03-12 08:13

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

從作家到北農總座 吳音寧走過的200天風風雨雨

2018-03-12 15:06

警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員

2018-03-12 10:34

影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭

2018-03-12 14:30

孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵

2018-03-12 12:19

苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選

2018-03-12 12:22

陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民

2018-03-12 11:11

【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？

2018-03-12 11:26

吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決

2018-03-12 15:25

遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星

2018-03-12 19:06

新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決

2018-03-12 21:16

周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？

2018-03-12 21:20

【重磅快評】輻射廢土堆滿福島 台灣得多看幾眼

2018-03-12 09:58

大學校長：兩岸人才大戰已開打 台灣若輸後果不堪設想

2018-03-12 23:22

影／總統府「戒嚴」 仿白宮設鐵欄杆

2018-03-12 16:27

高雄市府主管宜蘭研習 被爆每房1800元住四星飯店

2018-03-13 01:11

獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見

2018-03-12 11:37

前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應

2018-03-12 21:13

國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？

2018-03-12 11:57

馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手

2018-03-12 10:36

民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國

2018-03-12 22:17

違反偵查不公開 2監委申請自動調查

2018-03-12 17:53

余光中未獲褒揚令？府：依法請頒就會頒發

2018-03-12 15:31

桃機又出包跳電 徐永明：民眾難以忍受無能交通部長

2018-03-12 13:59

初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？

2018-03-12 11:20

整修賴揆金華街官邸 行政院動支第二預備金

2018-03-12 15:26

造成菜價混亂 審計處同意立案調查北農

2018-03-12 11:11

潑漆案／學生要監院懲處執法者 桃園檢警：依法辦理

2018-03-12 17:12

影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐

2018-03-12 17:29

陳師孟查蔡錦賢 蔡：不是找我開刀

2018-03-12 17:17

軍人年改再溝通 副總統15日二會綠委

2018-03-12 20:04

被爆頻見綠營大老 柯P對朱立倫說「找時間拜訪你」

2018-03-12 12:21

查民權民族等三大基金 黨產會本週公布報告

2018-03-12 17:58

影／習近平取消任期制 宋楚瑜：人民最大

2018-03-12 13:45

危害生態、加重空汙 環團要求退深澳電廠擴建案

2018-03-12 11:54

柯P稱獲林義雄、姚嘉文支持 姚文智：柯P在「撩老」

2018-03-12 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top