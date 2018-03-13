提名陳歐珀出征 宜縣議長帶頭力阻

2018-03-13 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



立委陳歐珀將獲民進黨提名參選下屆宜蘭縣長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨將在明天舉行中執會，預計通過提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長；但宜蘭縣議會議長陳文昌昨天帶隊到中央黨部力阻提名，建議提名延至四月。民進黨選對會共同召集人林錫耀表示，四個執政縣市提名「箭在弦上」，延緩提名講不過去，一切按照既定時程處理。

選對會在上周五開會，並邀請陳歐珀列席會議，也當面告知選對會將會在中執會提報，建議民進黨提名陳歐珀參選宜蘭縣長。據說，陳歐珀還一度半信半疑，但是，經解釋之後才相信。

然而，消息一出，引發宜蘭縣部分民進黨人士反彈。陳文昌昨天下午偕同宜蘭市長江聰淵、五結鄉長簡松樹、縣議員張秋明、邱嘉進、張明華等人到民進黨中央黨部拜會黨秘書長洪耀福及林錫耀，認為陳歐珀無法整合各方力量，建議提名時程延至四月，並將代理縣長陳金德納入觀察，擇優提名。

雙方會面沒有交集，最終不了了之。林錫耀指出，他向陳文昌等人表示，提名的事已經箭在弦上，嘉義縣、台南市及高雄市三個縣市都已完成初選民調，先前也都決定四個執政縣市要同步提名，若宜蘭縣單獨把提名時程放慢，給準候選人再去努力協調整合，這種提議無法對支持者交代，也會治絲益棼。

林錫耀說，黨內有人說陳歐珀的民調不佳，整合效果出不來，但陳歐珀認為先提名至少師出有名，後續才有辦法去尋求整合。無論如何，程序走到這裏，如果還要再變，實在講不過去。