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柯P模式！ 綠禮讓 徐定禎不披綠衣搶攻苗栗

2018-03-13 00:19聯合報 記者范榮達／苗栗縣報導

年底苗栗縣長選戰民進黨將採「柯Ｐ模式」，協調行政院中部辦公室副執行長吳宜臻（右）...
年底苗栗縣長選戰民進黨將採「柯Ｐ模式」，協調行政院中部辦公室副執行長吳宜臻（右）退選，禮讓無黨籍頭份市長徐定禎（左）。 圖／聯合報系資料照片
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苗栗縣長年底選戰，民進黨選舉對策委員會昨天決定採台北市「柯Ｐ模式」，讓民進黨籍行政院中部辦公室副執行長吳宜臻退出戰局，禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎參選，並在明天中執會討論後定案。

過去四屆苗栗縣長選舉，民進黨無論徵召或提名人選，得票率最低二成三六，最高三成三六；地方人士普遍認為藍軍基本盤較大，穩操勝券。如今徐定禎以柯Ｐ模式參選，除自身在頭份優勢，無黨籍苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明及民進黨籍苑裡鎮長杜文卿也表態支持，讓藍營面臨嚴重挑戰。

民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀昨天邀吳宜臻、徐定禎協調，討論後決定禮讓徐定禎，徐不用入黨，循柯Ｐ模式參選。會中有人提議由吳宜臻出任徐定禎競選總幹事，徐定禎也表接受。

徐定禎說，苗栗縣是綠營艱困地區，沒有團結不可能勝選，等民進黨中央宣布後，他就會陸續公布政見及競選團隊；已確定的政見是恢復國中小免費營養午餐，「因為太多鄉親反映了」。

吳宜臻表示，蹲點經營地方主要目標就是今年縣長選舉，不畏戰、也不怯戰；如果黨中央要採不一樣的策略，她拭目以待，但苗栗基層及她的支持者需要「一個說法」。

至於是否出任徐的競選總幹事，她說，尊重黨中央策略考量。

已獲國民黨徵召競選連任的苗栗縣長徐耀昌說，對手是誰他沒意見，他還是會全力以赴勤跑基層，尋求選民支持縣府團隊，依既定腳步，分中、長程打造幸福城市。

國民黨前縣議員徐廷琮表示，不惜被開除黨籍也要參選市長，因為徐耀昌、徐定禎在苗栗「北方」，他在「南方」，大有機會。

民進黨吳宜臻選舉徐定禎徐耀昌

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