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三環三線成議員另類戰場 藍綠選將隔空互打

2018-03-12 23:05聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市藍、綠議員選舉將先後進入初選階段，有意參選者頻搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，藍營「美女刺客」江怡臻先為三鶯線槓上民進黨立委蘇巧慧，曾任朱市府、民進黨發言窗口的葉元之、張志豪今天在臉書隔空交火，張志豪諷刺葉別當「朱市府的麻醉師」，葉元之則下戰帖，要跟張公開辯論三環三線。

新北市長朱立倫2010年競選時打出「三環三線、我來實現」後，軌道建設一直是新北市施政和宣傳重點，日前市府為「三鶯線」舉辦車廂外觀票選，祭出iPhone X等禮品，民進黨立委蘇巧慧接受媒體訪問，質疑距離三鶯線還未動工，且2023年才通車，與其辦票選，民眾更關心進度有無落後。

蘇巧慧一席話意外引發藍、綠議員戰火，有意投入國民黨土樹三鶯議員初選的新北市府前副發言人江怡臻，隨即在臉書貼出三鶯線工地這片，強調「看照片就能瞭解三鶯線早就動工」，批評蘇巧慧「搞不清楚狀況亂批評」，還要蘇好好協助選區內捷運萬大中和樹林線二期核定。

今天民進黨中和區議員參選人張志豪也在臉書質疑「三鶯線」票選是幽靈列車，中央執政到新北就卡住，只有開工沒有動工，還點名有意參選板橋議員的市府前副發言人葉元之，要葉好好解釋三環三線為何跳票。

葉元之隨後也在臉書回嗆，要張志豪和蘇巧慧「請做功課」，澄清三鶯線沒有「假動工」，已完成許多墩柱和帽梁，也在做大梁，還公開對張志豪下挑戰書，要跟張志豪針對三環三線辯論。

新北市政壇人士分析，江、張、葉都是新人參選議員，要有知名度才能在初選階段出線，江砲轟民進黨立委、葉、張則跨區互嗆，拉抬知名度又沒有同選區競爭問題，是雙贏選戰策略。

新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，曾...
新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，曾任民進黨、朱市府發言窗口張志豪和葉元之（見圖），今也在臉書隔空開打。圖／本報資料照片
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新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，曾...
新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，曾任民進黨、朱市府發言窗口張志豪（見圖）和葉元之，今也在臉書隔空開打。圖／本報資料照片
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新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，藍...
新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，藍營「美女刺客」江怡臻為三鶯線槓上民進黨立委蘇巧慧（見圖）。圖／本報資料照片
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新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，藍...
新北市藍、綠議員陸續進入初選階段，參選者積極搶曝光，近期三環三線意外成為戰場，藍營「美女刺客」江怡臻（見圖）為三鶯線槓上民進黨立委蘇巧慧。圖／本報資料照片
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三鶯線蘇巧慧民進黨

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