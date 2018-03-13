北市藍推誰戰柯文哲？ 初選明開始登記

2018-03-13 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



國民黨台北市黨部昨公告台北市長選舉初選辦法。 圖／國民黨台北市黨部提供 分享 facebook

年底台北市長選戰，藍營究竟派誰迎戰台北市長柯文哲？國民黨台北市黨部昨公布初選登記辦法，預計14日至16日開放領表登記，最慢5月初確定人選。至於議員部分將力拚議會席次過半，最多提名33席，下周一公告議員初選登記辦法，預計4月底完成提名作業。

2018台北市長選戰，藍營黨內初選大爆炸，包括前立委丁守中、孫大千、張顯耀、行政院前發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平等人。

國民黨台北市黨部昨公告市長參選人初選登記辦法，預計3月29日前協調政見說明會及民調日期。今年還特別規定黨員提名登記，以「一種選舉、一個選區」為限，如登記兩種選舉或兩個以上選區，則被視為無效。

由於現任議員鍾小平表態參選市長，外界認為限制初選登記是「鍾小平條款」。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹澄清說，不是針對任何人，因為中選會也是這麼規定，相信其他縣市的初選也是如此，並非台北市特例。

鍾小平說，他背負軍公教使命而來，將登記爭取市長提名，由於其他擬參選人都沒有公職包袱，這個條款顯示他更有決心；他的民調緊追在丁守中之後，相信犧牲議員選舉是有代價的。

至於國民黨市議員提名部分，黃呂錦茹表示，議員選舉力拚議會席次過半，預計提名33席，其中中正萬華維持4席不變，中山大同則是從原本3席增為4席，松山信義同樣也從5席增為6席，士林北投預計從3席增為5席；至於參選大爆炸的大安文山現有5席，預計提名8席。