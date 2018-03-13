遭爆頻見綠大老 柯文哲：我還是政治素人

2018-03-13 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（右）與新北市長朱立倫昨天共同宣布「雙北合推捷運吃到飽月票」政策，朱、柯聯手被形容為「白藍合作」、「藍白拖」，兩人同台默契十足。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲和新北市長朱立倫昨天共同宣布「雙北合推捷運吃到飽月票」政策，朱、柯聯手被形容為「白藍合作」、「藍白拖」，兩人昨天還異口同聲稱雙北本來就在合作，讓民進黨和柯文哲在年底台北市長的選戰互動更加緊張。

外傳柯文哲要與「朱家軍」聯手打選戰，此說法會不會造成朱立倫尷尬？兩人昨天同台、同聲說不會，朱立倫表示，之前人家問他「白藍合作」、「藍白拖」，一開始他還聽不懂，後來想一想，終於懂意思了。至於兩人是否考慮合作？朱說，「本來雙北就在合作」，柯則稱，「民生議題一定合作」。

媒體也追問，柯文哲在台上都跟朱立倫閒聊什麼？柯笑說，這是國家機密，「沙魚」每天都問奇怪題目，不要亂問。

媒體昨報導，柯文哲私下會見綠營大老李登輝、林義雄、姚嘉文等人。柯昨說，他陸續有跟政壇前輩不定期見面，「因為我還是政治素人，缺少經驗」；柯還轉頭對朱立倫說，「我應該找時間去拜訪你」。

朱立倫則笑說，如果柯要拜訪大老，就不用拜訪他，若要拜訪朋友，歡迎隨時；柯趕緊回說，「你也是大老」。

至於民進黨立委姚文智質疑，柯在大街上講兩岸一家親，背離台灣價值，卻在小巷子裡用哄拐騙的方式對付這些歐吉桑，人品、價值是很大的問號。前陣子流行一句話叫「撩妹」，柯文哲這個動作叫「撩老」。

對此，柯文哲說，本來政治就是溝通程序，溝通過程尋找最大多數的支持。