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新北市長初選喬不定 國民黨中央明早介入協調

2018-03-12 22:09聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選今天二度邀周錫瑋、金介壽、侯友宜三方協調，周、金從協調前就開砲，質疑黨中央沒有指示三月廿五日前完成初選，經近三小時磋商，會中提議將初選期限延至四月八日，將交黨中央裁決是否延後，稍早已確認國民黨中央明天上午9點半將邀三方協調。

前北縣長周錫瑋明天上午原本要參加新北市婦工會新春聯誼活動，但稍早辦公室發出更改行程的通知，表示黨中央敲定明天上午九點半，在國民黨中央黨部召開協調會，周錫瑋將親自出席，金介壽也表示將參加，侯友宜陣營仍由辦公室主任謝政達代表出席。

據了解，除「初選期限延至4月8日」，另包括「全民調由黨中央挑選三家業者辦理」、「舉辦三場全國性電視政見會或由地方有線電視預錄政見播出」、「規畫六場地方集會式政見說明會」共4項建議，也交黨中央明天一併協調。

國民黨新北市長初選分別在3月9日及今天，兩度邀前北縣長周錫瑋、新北市前議員金介壽、及新北市前副市長侯友宜三方協調，侯都派代表出席，過程中周、金一直質疑黨中央沒有人指示3月25日前要確認提名人選，強調時間太趕，認為從3月8日完成參選者資格審查算起，至少要有一個月競選時間，提議將初選期限延至4月8日。

因周、金堅持有異議，李乾龍認為初選是否延期地方黨部無權決定，最後決定將協調決議報黨中央裁決，市黨部今天下午隨即行文黨中央，周錫瑋說，黨中央還是會尊重參選人，「原則上黨中央應該會同意」。侯友宜昨天下午回應，國民黨整個初選的期程和方式都已公告，一切按照黨的規定，黨有黨的機制，黨會去面對這個問題。

「希望黨中央多方考量」，侯友宜辦公室主任謝政達說，還是希望黨中央能照原本的公告的期程走，當初市黨部是對全體黨員公告初選作業內容，黨員瞭解並接受公告內容後才來登記參選，但現在卻變成參選者加入後又想改變遊戲規則，若真如此，是否其他沒登記的黨員也可抗議不公平？

國民黨新北市長初選今天二度協調，最後包括初選延期等4項建議都交黨中央裁決、協調，...
國民黨新北市長初選今天二度協調，最後包括初選延期等4項建議都交黨中央裁決、協調，國民黨中央黨部明天上午9點半將再召開協調會。圖／本報資料照片
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侯友宜周錫瑋

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