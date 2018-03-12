國民黨週三協調金門縣長人選 立委楊鎮浯出線機率大

2018-03-12 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



立委楊鎮浯。 聯合報系資料照／記者林宸誼攝影 分享 facebook 國民黨布局年底縣市長選舉，金門縣長提名，國民黨將在週三召開提名協調會，不再禮讓金門縣長陳福海，立委楊鎮浯出線機率極大。

國民黨決定年底不再禮讓金門縣長陳福海，週三將邀集楊鎮浯、縣議員陳玉珍及李應文等有意參選人進行提名協調。楊鎮浯昨天表示，他是否參選一切尊重黨的機名機制，至於黨是否已有參考民調，或是最後用民調決定提名，要看週三協調結果。黨內表示，若楊鎮浯要參選，以楊的實力和條件，黨內應無敵手，甚至陳福海的連任之路恐都不樂觀。