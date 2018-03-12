國民黨週三協調金門縣長人選 立委楊鎮浯出線機率大

相關新聞
新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決2018-03-12 21:16
周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？2018-03-12 21:20
影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐2018-03-12 17:29
遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星2018-03-12 19:06
三環三線成議員另類戰場 藍綠選將隔空互打2018-03-12 23:05
民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國2018-03-12 22:17
新北市長初選喬不定 國民黨中央明早介入協調2018-03-12 22:09
藍月底確定新北人選？ 周錫瑋嗆：誰說的？2018-03-12 14:33
藍新北市長誰來選 擬延至4月8日決定2018-03-12 14:23
苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選2018-03-12 12:22
初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？2018-03-12 11:20
剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人2018-03-12 08:00
新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？2018-03-12 00:37
綠軍戰雙北 沒王牌靠策略2018-03-12 00:34
基隆／植樹節「撞時」 林右昌、謝立功別苗頭2018-03-12 00:11
52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝2018-03-12 00:11
新北／第二波協調 周錫瑋對初選作業開砲2018-03-12 00:08
國民黨拚藍天 台中全力一搏2018-03-12 00:07
新北／綠派誰選？ 侯、周劍指賴清德2018-03-12 00:05
非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩2018-03-12 00:00
選戰觀測站／省錢拚選舉 人體當看板、名片DIY2018-03-11 23:51
北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數2018-03-11 23:45
中彰投／選舉支票滿天飛 選民不再期待2018-03-11 23:44
中市／山城議員選情 藍軍5人參選情勢複雜2018-03-11 23:38
宜縣／綠擬提名陳歐珀 陳金德擴大辦縣政開講2018-03-11 23:33
桃園／八德區5席議員 各方角逐2018-03-11 22:57
許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測2018-03-11 22:17
52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮2018-03-11 21:43
52立委站台 吳秉叡：我有很多好朋友2018-03-11 19:29
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-03-09 12:41
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
年薪250萬不懂財務? 一張圖諷刺吳音寧如何登上北農大位2018-03-12 12:50
小英寶貴褒揚令 余光中比不上施明德前岳母？2018-03-12 09:00
陳文茜病痛纏身已立遺囑 曝節目接班人是「她」2018-03-12 11:07
孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼？2018-03-12 08:13
剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人2018-03-12 08:00
從作家到北農總座 吳音寧走過的200天風風雨雨2018-03-12 15:06
警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員2018-03-12 10:34
影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭2018-03-12 14:30
孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵2018-03-12 12:19
苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選2018-03-12 12:22
陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民2018-03-12 11:11
吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決2018-03-12 15:25
【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？2018-03-12 11:26
遭諷「歌星不上台」 侯友宜：市政不是當歌星2018-03-12 19:06
婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在2018-03-12 02:42
新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決2018-03-12 21:16
【重磅快評】輻射廢土堆滿福島 台灣得多看幾眼2018-03-12 09:58
影／總統府「戒嚴」 仿白宮設鐵欄杆2018-03-12 16:27
周錫瑋質疑初選期程 國民黨反問：中選會要問候選人意見？2018-03-12 21:20
獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見2018-03-12 11:37
國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？2018-03-12 11:57
馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手2018-03-12 10:36
前太空中心主任批「福衛五號」 國研院逐條回應2018-03-12 21:13
違反偵查不公開 2監委申請自動調查2018-03-12 17:53
余光中未獲褒揚令？府：依法請頒就會頒發2018-03-12 15:31
桃機又出包跳電 徐永明：民眾難以忍受無能交通部長2018-03-12 13:59
初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？2018-03-12 11:20
整修賴揆金華街官邸 行政院動支第二預備金2018-03-12 15:26
造成菜價混亂 審計處同意立案調查北農2018-03-12 11:11
潑漆案／學生要監院懲處執法者 桃園檢警：依法辦理2018-03-12 17:12
民進黨提名宜縣長前1天 陳金德「閃避」出國2018-03-12 22:17
影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐2018-03-12 17:29
陳師孟查蔡錦賢 蔡：不是找我開刀2018-03-12 17:17
被爆頻見綠營大老 柯P對朱立倫說「找時間拜訪你」2018-03-12 12:21
軍人年改再溝通 副總統15日二會綠委2018-03-12 20:04
影／習近平取消任期制 宋楚瑜：人民最大2018-03-12 13:45
查民權民族等三大基金 黨產會本週公布報告2018-03-12 17:58
危害生態、加重空汙 環團要求退深澳電廠擴建案2018-03-12 11:54
柯P稱獲林義雄、姚嘉文支持 姚文智：柯P在「撩老」2018-03-12 11:38
強化總統府維安 前國安局官員酸：作秀2018-03-12 12:21
留言