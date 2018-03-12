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新北市長初選爭議 國民黨中央明上午開協調會解決

2018-03-12 21:16聯合報 記者王寓中╱即時報導

兩位新北市長參選人周錫瑋（左）、侯友宜（右）。 圖／記者王敏旭攝影、聯合報資料照...
兩位新北市長參選人周錫瑋（左）、侯友宜（右）。 圖／記者王敏旭攝影、聯合報資料照片
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國民黨布局年底縣市長選舉，台北市長提名初選昨天公告，14日至16日領表登記，參選人可望明朗化，前台北市副市長邱文祥將在兩週內宣布以無黨籍身份參選。新北市黨內初選機制爭執不下，中央提名協調小組明天將出面召開協調會，進一步確定民調與政見會細節。

國民黨明天上午9點半將由秘書長曾永權親自出面，邀集新北市長擬參選人侯友宜、周錫瑋及金介壽三方舉行協調會。針對初選民調，黨內強調，由於中央民調中心早已停止運作，如果三方同意，就由中央決定三家民調公司辦理初選民調，民調時間因為考量4月初連假，加上桃園市長初選民調在3月25日到27日進行，中央黨部經聯繫民調公司，新北市長初選民調將在3月底、4月初辦理。

黨內表示，如果4月初辦民調，新北市長提名完成民調的時間會超過原先設定的3月25日，但應會在4月8日前完成。至於是否舉辦全國電視政見說明會及六場地方集會式政見說明會，曾永權明天召集的協調會也會做出決定，不會再拖延初選時程。

台北市長提名，台北市黨部今天正式公告初選時程，14日至16日受理領表登記。前行政院發言人鄭麗文確定不會領表登記，前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千，台北市議員鍾小平等已表態者是否登記，終身黨員的李錫錕是否回到黨內初選機制或脫黨參選，16日登記截止就會明朗化。

預告兩週後就會宣布的邱文祥今天表示，他會在兩個星期內正式宣布參選台北市長。邱文祥強調，如果有機會，他願意貢獻故鄉，但要參選，他就做自己，「我就是我」，因此他會以無黨無派的身份參選年底台北市長，沒有藍或綠的顏色，因此不可能會有「柯P模式」。

邱文祥表示，包括台北市長柯文哲和藍、綠參選人，沒有人比他的台北市政經驗完整，他做過三年台北市衛生局長，二年副市長，三年市政顧問總召集人，雖然在參選上是素人，但市政絕不是素人，他的參選是要解決市政問題，希望故鄉好，台灣好。

邱文祥

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