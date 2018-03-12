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台南孝警為養家累垮病逝 辦公桌上一張紙條讓同仁鼻酸

影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐

2018-03-12 17:29聯合報 記者林洧旭╱即時報導

誰代表國民黨披新北市戰袍？新北市黨部今天(12日)舉行第二次協調會，周錫瑋、金介壽都親自出席，只有侯友宜沒有到場，由競選辦公室主任謝政達代為出席。但會前周、金就輪番開砲，質疑黨部不公。歷經三個小時會議，協調出「初選時程擬延至4月8日」、「全民調由黨中央挑選3家民調公司辦理」，至於政見發表會和集會式政見發表會則交由黨中央協調。

國民黨新北市長初選，新北市黨部今天(12日)舉行第二次協調會。攝影／記者林洧旭
國民黨新北市長初選，新北市黨部今天(12日)舉行第二次協調會。攝影／記者林洧旭
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政見發表會

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