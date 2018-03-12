影／藍營推誰選新北市長？擬延至4月8日出爐

相關新聞
藍月底確定新北人選？ 周錫瑋嗆：誰說的？2018-03-12 14:33
藍新北市長誰來選 擬延至4月8日決定2018-03-12 14:23
苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選2018-03-12 12:22
初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？2018-03-12 11:20
剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人2018-03-12 08:00
新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？2018-03-12 00:37
綠軍戰雙北 沒王牌靠策略2018-03-12 00:34
基隆／植樹節「撞時」 林右昌、謝立功別苗頭2018-03-12 00:11
52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝2018-03-12 00:11
新北／第二波協調 周錫瑋對初選作業開砲2018-03-12 00:08
國民黨拚藍天 台中全力一搏2018-03-12 00:07
新北／綠派誰選？ 侯、周劍指賴清德2018-03-12 00:05
非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩2018-03-12 00:00
選戰觀測站／省錢拚選舉 人體當看板、名片DIY2018-03-11 23:51
北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數2018-03-11 23:45
中彰投／選舉支票滿天飛 選民不再期待2018-03-11 23:44
中市／山城議員選情 藍軍5人參選情勢複雜2018-03-11 23:38
宜縣／綠擬提名陳歐珀 陳金德擴大辦縣政開講2018-03-11 23:33
桃園／八德區5席議員 各方角逐2018-03-11 22:57
許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測2018-03-11 22:17
52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮2018-03-11 21:43
52立委站台 吳秉叡：我有很多好朋友2018-03-11 19:29
徵召蔣萬安否 吳敦義：我不能伸手進去2018-03-11 13:08
選舉新招？ 中市新人選議員靠追垃圾車搏感情2018-03-11 13:05
影／賴清德選新北市長？侯友宜：歡迎任何人2018-03-11 13:04
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-03-09 12:41
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
年薪250萬不懂財務? 一張圖諷刺吳音寧如何登上北農大位2018-03-12 12:50
小英寶貴褒揚令 余光中比不上施明德前岳母？2018-03-12 09:00
諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘2018-03-11 19:05
蔡英文重申非核家園立場 孫大千：一篇溫馨感人的廢話2018-03-11 21:15
溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相2018-03-11 20:18
陳文茜病痛纏身已立遺囑 曝節目接班人是「她」2018-03-12 11:07
孫大千：做不到穩定衛生紙價格 還能相信民進黨什麼？2018-03-12 08:13
剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人2018-03-12 08:00
軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板2018-03-12 00:40
從作家到北農總座 吳音寧走過的200天風風雨雨2018-03-12 15:06
影／獨派陳情潑漆案 陳師孟：義不容辭2018-03-12 14:30
警看守蔡英文父親墓園 葉俊榮：警察絕非墓園管理員2018-03-12 10:34
許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測2018-03-11 22:17
孫大千：綠兩光人事吃香喝辣 若是藍早就被狂罵2018-03-12 12:19
苗栗縣長選舉綠營定調 徐定禎循柯P模式參選2018-03-12 12:22
相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介2018-03-11 21:14
陸取消國家主席任期限制 宋楚瑜：台灣堅持主權在民2018-03-12 11:11
吳敦義參加國共論壇 府：涉及公權力須由兩岸政府溝通解決2018-03-12 15:25
婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在2018-03-12 02:42
【重磅快評】連那一國都講不清 余光中會要這褒揚令？2018-03-12 11:26
北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數2018-03-11 23:45
影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗2018-03-11 20:54
雷倩：有人運作要婦聯會完全消失2018-03-11 21:57
廢核遊行：不該重啟核二2號機2018-03-11 23:58
行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」2018-03-11 20:55
52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮2018-03-11 21:43
【重磅快評】輻射廢土堆滿福島 台灣得多看幾眼2018-03-12 09:58
國民黨拚藍天 台中全力一搏2018-03-12 00:07
52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝2018-03-12 00:11
余光中未獲褒揚令 范我存：他不在意2018-03-12 00:29
新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？2018-03-12 00:37
藍營拚初選 台南的高思博做法不一樣2018-03-11 19:21
總統臉書重申：非核家園 方向不變2018-03-12 00:04
獨派青年到監察院陳情 陳師孟負責接見2018-03-12 11:37
國安會主導總統府設景觀圍籬 只為反制單一暴徒？2018-03-12 11:57
馬英九出席國父逝世紀念日活動 與民眾熱情握手2018-03-12 10:36
綠軍戰雙北 沒王牌靠策略2018-03-12 00:34
桃機又出包跳電 徐永明：民眾難以忍受無能交通部長2018-03-12 13:59
初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？2018-03-12 11:20
影／總統府「戒嚴」 仿白宮設鐵欄杆2018-03-12 16:27
留言