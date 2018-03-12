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藍新北市長誰來選 擬延至4月8日決定

2018-03-12 14:23聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選作業今天上午第二次協調，經歷近3小時討論，研議出「初選延至4月...
國民黨新北市長初選作業今天上午第二次協調，經歷近3小時討論，研議出「初選延至4月8日」等4個項目，並達成「交由國民黨中央協調或決定」的共識。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市長初選作業今天上午第二次協調，周錫瑋、金介壽親自出席、侯友宜陣營由辦公室主任謝政達代表，入座後金、周接連開砲，氣氛一度尷尬，經歷近3小時協調，討論出包括「初選延至4月8日」等4個項目，並達成「交由國民黨中央協調或決定」的共識。

4項內容包括「初選時程擬延至4月8日」、「全民調由黨中央挑選3家民調公司辦理」、「舉辦3場全國性電視政見會或由地方有線電視預錄播出」、「規畫6場地方集會式政見說明會」。市黨部主委李乾龍轉述，周、金希望4點都由黨中央決定，但侯友宜方面認為，前2點可交中央決定，後2點僅同意中央協調。

今天協調開始前，國民黨新北市黨部主委李乾龍與周錫瑋、金介壽、及謝政達4人握手合照，氣氛看似融洽，但4人入座後媒體還沒退場，金介壽率先質疑，初選時間不是市黨部說了算，周錫瑋也認為初選公告內容有適法性問題，且黨中央有指示新北市長初選3月底前確定，更嗆問「黨中央誰、還是哪個會議，決定3月底前提名新北市長？」

黨部人員最後在尷尬氣氛中請走媒體，經歷近3小時閉門會議，周、金、侯三方討論出4個項目並達成「交由黨中央協調、決定」的共識，國民黨新北市黨部主委李乾龍轉述，周、金都堅持應該要有1個月以上的競選時間，由於3月8日完成資格審查，最後討論出初選延至4月8日，今天市黨部就會行文給黨中央，由黨中央決定市府核可。另外全民調由黨中央處理三方也達成共識。

但關於政見說明會部分，周、金都堅持舉辦3場全國性電視政見會及集會式政見發表會，但侯友宜辦公室主任謝政達認為要比照「桃園模式」，預錄政見說明會後由地方有線電視播出，最後都同意交由黨中央協調。

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