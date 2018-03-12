初選3月25結束 周錫瑋怒嗆：黨中央哪一個人說的？

2018-03-12 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長初選作業今天上午第二次協調，前北縣長周錫瑋、新北市前議員金介壽從場外就開始一路開砲，入座後金介壽率先發難，質疑為何初選機制市黨部說了算，周錫瑋更當場質問國民黨組發會選動部主任黃碧雲初選時間，黃碧雲提到，黨中央有定案3月底前確定人選，周錫瑋當場拉高分貝怒嗆「黨中央哪一個人說的？」場面尷尬。

國民黨新北市長初選9日首次協調，周錫瑋、金介壽親自出席、侯友宜陣營由辦公室主任謝政達代表，三方僅就全民調由中央處理達成共識，但周錫瑋連日質疑「黨中央沒有指示3月25日前完成初選作業」，今天從會前到協調會開始時，也針對此事強力砲轟。

協調開始前，國民黨新北市黨部主委李乾龍與周錫瑋、金介壽、及謝政達4人握手合照，氣氛看似融洽，但4人入座後媒體還沒退場，金介壽率先質疑，協調會若參選者同意，應該開放媒體拍攝，不是市黨部決定閉門就閉門，就像初選時間，也不是市黨部說了算。

與會的國民黨組發會選動部主任黃碧雲回應，黨中央有指示新北市長初選3月底前確定。周錫瑋立刻拉高分貝反覆質問「黨中央誰、還是哪個會議，決定3月底前提名新北市長？」、黨中央並沒有這樣的決定」，參與市黨部委員會的國民黨新北市議會黨團書記長黃永昌幾度想要回應，都被周錫瑋打斷。

周錫瑋表示，國民黨的縣市長提名，要依據國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法及國民黨107年直轄市暨縣市長選舉候選人名作業要點規定進行，除了徵召或協調出1個人選之外，若要進行初選，要包括黨員投票、黨員意見反映、幹部評鑑或民意調查等方式，除非3位參選人針對初選方式達成共識，否則上述的初選項目都必須要辦。

此外周錫瑋也質疑，此次初選什麼時候決定提名人選的時間，黨中央沒有指示地方黨部，所謂3月25日前完成初選作業，還必須要尊重3名參選者意見，絕對沒有黨中央決定哪一天，市黨部主委李乾龍可能對中央辦法不瞭解，他呼籲市黨部和參選人要完全遵照黨中央辦法跟決定。