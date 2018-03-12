非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩

2018-03-12 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹縣報導



台北市長柯文哲與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩昨舉行座談，會後與民眾一起比「愛心」手勢合影。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲昨天回到故鄉新竹，與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩舉行座談「城市新力量」。雖然柯稱不是站台輔選，但柯家全體總動員「助攻」，柯媽何瑞英也坦言，當然希望徐欣瑩當選。

昨是柯文哲首次為二○一八縣市長參選人公開助選，座談會擠進上千名民眾，徐欣瑩與柯文哲一同進場時，歡聲雷動。無黨籍的柯文哲自詡「白色力量」，退出國民黨的徐欣瑩標榜「金黃色力量」，兩人非藍非綠的跨縣市結盟引發關注。

柯文哲不僅出席座談會，昨晚也陪同徐欣瑩造訪竹北夜市，兩人相互拉抬。對於外界形容「為年底選舉站台」，柯文哲說，不要說輔選，他是來看好朋友，「黨派以外還是有朋友」。

昨天座談會主題「台北能，新竹也能」，徐欣瑩說，希望柯文哲可以不斷帶領台灣政治文化更清明、更提升，「我也希望新竹縣能有這種效應。」

徐欣瑩說，母親罹癌求醫時認識柯文哲，雖素昧平生，柯對家屬十分關心，她感嘆新竹縣醫療資源落後；柯說，新竹縣市勢必要整合出一個醫學中心，醫療網才能完善。

徐欣瑩弟弟、台北市議員徐世勳擔任座談會主持人，他說，徐欣瑩與柯文哲有許多共通點，包括兩人都是新竹人、都是高學歷博士，但因從政而都「學非所用」，且兩人都跳脫藍綠，沒有政治包袱。