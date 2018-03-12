非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩
台北市長柯文哲昨天回到故鄉新竹，與有意角逐新竹縣長的民國黨主席徐欣瑩舉行座談「城市新力量」。雖然柯稱不是站台輔選，但柯家全體總動員「助攻」，柯媽何瑞英也坦言，當然希望徐欣瑩當選。
昨是柯文哲首次為二○一八縣市長參選人公開助選，座談會擠進上千名民眾，徐欣瑩與柯文哲一同進場時，歡聲雷動。無黨籍的柯文哲自詡「白色力量」，退出國民黨的徐欣瑩標榜「金黃色力量」，兩人非藍非綠的跨縣市結盟引發關注。
柯文哲不僅出席座談會，昨晚也陪同徐欣瑩造訪竹北夜市，兩人相互拉抬。對於外界形容「為年底選舉站台」，柯文哲說，不要說輔選，他是來看好朋友，「黨派以外還是有朋友」。
昨天座談會主題「台北能，新竹也能」，徐欣瑩說，希望柯文哲可以不斷帶領台灣政治文化更清明、更提升，「我也希望新竹縣能有這種效應。」
徐欣瑩說，母親罹癌求醫時認識柯文哲，雖素昧平生，柯對家屬十分關心，她感嘆新竹縣醫療資源落後；柯說，新竹縣市勢必要整合出一個醫學中心，醫療網才能完善。
徐欣瑩弟弟、台北市議員徐世勳擔任座談會主持人，他說，徐欣瑩與柯文哲有許多共通點，包括兩人都是新竹人、都是高學歷博士，但因從政而都「學非所用」，且兩人都跳脫藍綠，沒有政治包袱。
留言