國民黨拚藍天 台中全力一搏

2018-03-12 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



中國國民黨黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 年底縣市長選舉攸關國民黨能否再起，黨主席吳敦義日前在內部會議上首度設定戰略目標，除確保新北市等現有七個藍營執政縣市，六都反攻首要目標是台中市和桃園市，縣市則全力搶攻宜蘭縣、彰化縣、嘉義市及澎湖縣。中台灣，將是藍綠決戰重點。

年底決戰中台灣，包括執政的南投縣，以及台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣等大台中戰線，國民黨鎖定選戰三大議題是空汙、食安及勞基法修法，其中空汙更是首要。中央黨部已下達指令，設定的公投連署目標是五十萬。

為全力在中部戰場展開反擊，新北市、台北市、桃園市到宜蘭縣，特別是雙北，國民黨將出重兵牽制民進黨。

國民黨人士分析，台北市和桃園市中央屬意的第一人選最後不參選，新北市勝選的壓力將攀升，儘管布局不如預期，但黨的重兵不可能跳過台北，北台灣戰線的核心仍在雙北。

藍營人士指出，台中市長初選後國民黨能維持檯面上的團結，加上南投縣執政，彰化縣地方派系的整合也沒出大狀況，各縣市長提名人未來可和縣市議員連線，朝區塊作戰結合，中部戰線就能串連與民進黨對決。

藍營人士指出，六都部分目前以台中市有一搏機會，四縣市的宜蘭縣和彰化縣有民進黨執政不力優勢，至於澎湖縣和嘉義市，雖然對手執政評價不高，但藍營都有整合問題，選戰變數將加大。