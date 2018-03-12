52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝

爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡（左三）昨新春團拜，前閣揆蘇貞昌（左二）、民進黨團總召柯建銘（右）到場。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook 爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡昨晚舉辦「秉友會新春團拜」，有五十二名立委到場或是拍片支持；外傳可能被徵召參選的行政院前院長蘇貞昌也現身，力挺子弟兵。

蘇貞昌為吳站台表示，這段時間媒體報導吳民調沒起色，或是指基層拱大老出來參選，給吳穿小鞋，但吳仍不屈不撓，蘇並帶領支持者高喊「新北向前衝，就要吳秉叡」。

同黨表態要選新北市長的立委羅致政則表示，這種造勢活動，不代表大家是選邊站，若自己舉辦造勢活動，相信黨團立委也會前來站台。

秉友會新春團拜席開近四百桌、四千人到場，民進黨立委幾乎總動員來支持。吳秉叡說，在立法院交到不少好朋友，願意在他需要的時候給他溫暖，感謝在心裡，他也希望展現給新北市民看，很多人支持他選新北市長。

吳秉叡表示，希望藉由這個活動讓新北市民知道他的想法，把支持度拉高後，黨中央要徵召他就比較沒有壓力，期待黨中央可以在四月完成提名。媒體問他，有這麼多人到場相挺，同樣有意參選的羅致政怎麼辦？吳秉叡說，所有要為新北市努力的人都應該勤跑基層。

蘇貞昌站台說，自己從政一輩子，看過很多場面，但沒有看到一個立委選市長，可以有超過半數綠委站台。他陪吳秉叡走了一年多，看見吳認真有誠意為新北打拚，拜託新北市民支持，讓吳秉叡過關，得到民進黨中央的支持，有機會選新北市長。

出席的立委以蘇系、新系居多，正國會的立委吳琪銘說，到場的立委都無庸置疑的全力支持吳秉叡，競選新北市長，在民進黨沒有分派系，只要是人才都共同推舉。

立法院民進黨黨團總召柯建銘率立委到場相挺，笑說這不是甲級動員，是大家自發相挺，肯定吳秉叡認真負責，是民進黨戰將。