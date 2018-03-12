綠軍戰雙北 沒王牌靠策略

2018-03-12 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨本周三可望完成嘉義縣、台南市及高雄市及宜蘭縣縣市長的提名人選作業，尚未提名的有雙北市及新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、外島兩縣，最棘手的莫過於雙北，黨內人士說，民進黨手上沒王牌，靠的是策略。

在雙北市提名之前，新竹縣、苗栗縣、花蓮縣一旦人選確定，民進黨可能就會先提名，三個縣市都是非執政縣市的艱困選區，可能由黨主席徵召提名。

苗栗縣最可能徵召無黨籍的頭份市長徐定禎，花蓮縣目前是行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及縣議員劉曉玫兩人在爭取，民進黨在新竹縣先前鎖定的行政院發言人徐國勇，不排除另覓他人。

雙北市的部分，民進黨始終沒有對外說明，有人說民進黨正在找尋人選參選台北市，而非目前檯面上爭取提名的立委姚文智或前副總統呂秀蓮；新北市的吳秉叡，若民調可以衝到三成，就會考慮提名吳秉叡。

對於上述說法，黨中央並未多做回應。

不過，據了解，黨中央確實有類似的想法，只不過僅止於內部討論，尚未送交選對會討論。民進黨北市黨部主委黃承國指出，五月才會討論提名問題，一切按照程序走。

國民黨方面，組發會主委李哲華表示，台北市長黨內初選今天公告，十四日到十六日領表登記，人選最快四月中下旬出爐。