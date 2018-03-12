親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
311廢核大遊行
軍人年改新想法
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

綠軍戰雙北 沒王牌靠策略

2018-03-12 00:34聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市黨部主委黃承國。 圖／聯合報系資料照片
分享
民進黨本周三可望完成嘉義縣、台南市及高雄市及宜蘭縣縣市長的提名人選作業，尚未提名的有雙北市及新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、外島兩縣，最棘手的莫過於雙北，黨內人士說，民進黨手上沒王牌，靠的是策略。

在雙北市提名之前，新竹縣、苗栗縣、花蓮縣一旦人選確定，民進黨可能就會先提名，三個縣市都是非執政縣市的艱困選區，可能由黨主席徵召提名。

苗栗縣最可能徵召無黨籍的頭份市長徐定禎，花蓮縣目前是行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及縣議員劉曉玫兩人在爭取，民進黨在新竹縣先前鎖定的行政院發言人徐國勇，不排除另覓他人。

雙北市的部分，民進黨始終沒有對外說明，有人說民進黨正在找尋人選參選台北市，而非目前檯面上爭取提名的立委姚文智或前副總統呂秀蓮；新北市的吳秉叡，若民調可以衝到三成，就會考慮提名吳秉叡。

對於上述說法，黨中央並未多做回應。

不過，據了解，黨中央確實有類似的想法，只不過僅止於內部討論，尚未送交選對會討論。民進黨北市黨部主委黃承國指出，五月才會討論提名問題，一切按照程序走。

國民黨方面，組發會主委李哲華表示，台北市長黨內初選今天公告，十四日到十六日領表登記，人選最快四月中下旬出爐。

民進黨吳秉叡李哲華

相關新聞

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

52綠委挺吳秉叡爭新北 蘇貞昌現身喊衝

2018-03-12 00:11

新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？

2018-03-12 00:37

基隆／植樹節「撞時」 林右昌、謝立功別苗頭

2018-03-12 00:11

新北／第二波協調 周錫瑋對初選作業開砲

2018-03-12 00:08

國民黨拚藍天 台中全力一搏

2018-03-12 00:07

新北／綠派誰選？ 侯、周劍指賴清德

2018-03-12 00:05

非藍非綠跨縣市結盟 柯家總動員助攻徐欣瑩

2018-03-12 00:00

北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數

2018-03-11 23:45

宜縣／綠擬提名陳歐珀 陳金德擴大辦縣政開講

2018-03-11 23:33

許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測

2018-03-11 22:17

52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮

2018-03-11 21:43

52立委站台 吳秉叡：我有很多好朋友

2018-03-11 19:29

賴清德要來新北選？侯友宜：歡迎

2018-03-11 13:20

新北市議員：國民黨是團結的小雞帶母雞

2018-03-11 13:16

綠議員：吳秉叡民調上不來 同溫層取暖加分有限

2018-03-11 13:14

吳秉叡熱場 羅致政：不代表綠委選邊站

2018-03-11 13:13

吳秉叡大動作「爭取黨的注意」 邀綠委造勢

2018-03-11 13:08

徵召蔣萬安否 吳敦義：我不能伸手進去

2018-03-11 13:08

選舉新招？ 中市新人選議員靠追垃圾車搏感情

2018-03-11 13:05

影／賴清德選新北市長？侯友宜：歡迎任何人

2018-03-11 13:04

319槍擊案縱容罪犯？ 侯友宜：歡迎重新調查

2018-03-11 11:36

點名賴清德「要說法」 侯友宜：賴揆也是新北市人

2018-03-11 11:29

綠委站吳秉叡台 新北綠議員：同溫層取暖 沒加分

2018-03-11 11:27

賴清德要選新北市長？ 侯友宜：歡迎

2018-03-11 11:27

周錫瑋、侯友宜誰當母雞? 藍議員：無法接受神隱七年

2018-03-11 11:27

力抗徵召大老流言 吳秉叡今晚揪綠委背書

2018-03-11 11:26

56名綠委站吳秉叡台 羅致政：只是互相鼓勵很正常

2018-03-11 11:26

新北綠營未明朗 周錫瑋：最後還是賴清德出來

2018-03-11 10:47

3月25日決定國民黨新北市長人選？周錫瑋：中央沒指示

2018-03-11 10:45

砲打「前瞻」 周錫瑋批民進黨：8800億綁樁

2018-03-11 10:26

國民黨年輕化政策失敗？孫大千的四個建議

2018-03-11 09:29

孫大千的改造台北 推出電商時代

2018-03-11 08:14

國民黨初選口水 「正藍」讓一堆混色系選將中槍

2018-03-11 08:00

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

「失業部長」龍應台載馬英九 臉書留下難得共乘照

2018-03-11 13:55

影／洪孟楷諷吳音寧 民進黨用250萬酬庸二百五

2018-03-11 11:29

諷繆德生亡故800-1 黃子哲：王浩宇政治生命敲喪鐘

2018-03-11 19:05

蔡英文重申非核家園立場 孫大千：一篇溫馨感人的廢話

2018-03-11 21:15

溪州鄉長：吳音寧若有錯應辭職下台 但要查出真相

2018-03-11 20:18

國民黨年輕化政策失敗？孫大千的四個建議

2018-03-11 09:29

陳師孟批司法界仍有很多恐龍 他反批：霸道破表

2018-03-11 12:07

疑諷繆德生服務處被潑漆 桃園議員王浩宇：我不會妥協

2018-03-11 10:22

吳音寧看不懂財報？徐世勳狠酸：不夠用功

2018-03-11 15:48

吳音寧不懂財報影片瘋傳 北農主秘：她已能掌握財務

2018-03-11 18:40

方儉：蔡政府用玩命的方式用玩核

2018-03-11 12:38

吳音寧適任北農總座？ 何啟聖：5標準檢驗專業經理人

2018-03-11 14:50

周錫瑋、侯友宜誰當母雞? 藍議員：無法接受神隱七年

2018-03-11 11:27

反對2025非核家園 核能學者發起「以核養綠」公投

2018-03-11 10:42

未獲總統褒揚令 范我存：余光中不會在意

2018-03-11 14:14

黃士修：瓦斯氣爆死那麼多人 台灣照用天然氣

2018-03-11 11:48

重申非核家園 蔡總統：政府和民間的目標是一致

2018-03-11 17:31

軍人年改 退輔會新主委邱國正反對設天花板

2018-03-12 00:40

陳菊接府秘書長 可能訪美後上任

2018-03-11 11:13

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

2018-03-12 08:00

中華民國軍人在美只能穿便服 台灣旅行法能突破嗎？

2018-03-11 09:22

許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測

2018-03-11 22:17

福山邀請 馬英九4月相隔12年再赴美史丹福大學演講

2018-03-11 15:36

相見歡！李來希為這件事感謝謝龍介

2018-03-11 21:14

反對重啟核二 廢核遊行：蔡英文負起政治責任

2018-03-11 12:34

婦聯會的一線生機 雷倩：資料毀了 我們還在

2018-03-12 02:42

雷倩：有人運作要婦聯會完全消失

2018-03-11 21:57

黃國昌聲援廢核遊行 批重啟核二是退步

2018-03-11 16:19

黃安自封「台獨剋星」 發文狠酸台獨是「幻想能成功」

2018-03-11 16:44

影╱核終：廢核成政黨作秀工具 主辦單位：毀謗

2018-03-11 20:54

馬英九卸任後四度訪美 下月受邀赴史丹福大學演講

2018-03-11 12:27

戰車女排長結訓下部隊 裝甲女少尉坦克實作開始 ！

2018-03-11 11:32

新北綠營未明朗 周錫瑋：最後還是賴清德出來

2018-03-11 10:47

52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮

2018-03-11 21:43

影╱廢核大遊行 擁核反核隔空交火

2018-03-11 18:27

行政院明天針對惠台31項措施的因應會議 「暫時取消」

2018-03-11 20:55

廢核遊行：不該重啟核二2號機

2018-03-11 23:58

311廢核大遊行「面對核電代價、翻轉能源未來」

2018-03-11 10:59

未來電價恐漲 徐永明：先讓民眾荷包有感再來談

2018-03-11 14:35

核二廠不發電 今年供電恐吃緊！

2018-03-11 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top