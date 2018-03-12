新聞眼／綠委大團結 挺蘇貞昌？挺吳秉叡？

2018-03-12 00:37 聯合報 本報記者王敏旭 聯合報 本報記者 祁容玉



民進黨立委吳秉叡(中)昨晚舉辦「秉友會新春團拜活動」，共有52名立委以拍影片、到場進行站台，他說，我在立院有很多好朋友。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長黨內之爭，人選至今撲朔迷離。民進黨立委吳秉叡昨晚大動作號召五十二位綠委舉辦新春團拜，台上主角雖是吳秉叡，台下鎂光燈卻聚焦行政院前院長蘇貞昌。這場跨派系綠委大團結，黨內究竟是挺蘇還是挺吳？外界仍議論紛紛。

綠營新北市長人選眾多，吳秉叡、羅致政、陳景峻等中生代都表態請纓，但都未獲高層關愛的眼神，反倒是不斷傳出黨內頻頻勸進天王賴清德、蘇貞昌、游錫堃披掛上陣，讓積極表態的參選人尷尬，吳秉叡被逼問急了也說，黨中央若最後決定蘇、游出線，「你要說服我，他們為何比我強？」

蘇系此次力挺的吳秉叡，投入資源輔選，卻難獲基層認同，在勝選現實考量下，「拱蘇」傳聞早從去年中就在新北市綠營基層間暗潮洶湧。去年底媒體多次點名蘇貞昌選新北，甚至傳出蔡英文總統有意勸進，在各方壓力下，蘇貞昌雖仍強調挺吳秉叡，但基層早已開始選邊站。

昨晚秉友會新春團拜，不僅蘇系立委全到齊，新潮流、英系等派系立委也到場，過去力拱游錫堃參選的正國會立委也多人前來。台上蘇貞昌指揮眾人高喊「新北向前衝、就要吳秉叡」，彷彿讓人覺得，蘇才是真正的主角。

蘇貞昌昨晚低調不受訪，看得出他不願模糊焦點，但仍被團團包圍，甚至連吳秉叡想送蘇貞昌上車，都被擠到外圍。未來蘇系「師父擠掉徒弟」的政治現實是否會在新北上演，再過一個月就見分曉。