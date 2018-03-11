北市／徵召蔣萬安？ 藍主委：除非有變數

2018-03-11 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



國民黨立委蔣萬安從大班就開始練習書法。圖／蔣萬安辦公室提供 分享 facebook

國民黨今天公告台北市長、市議員初選作業辦法，最快4月底確定人選。外傳黨中央將徵召立委蔣萬安參選台北市長，國民黨主席吳敦義昨稱，這是市黨部的第一線工作，「我不能伸手進去」；市黨部主委黃呂錦茹說，徵不徵召不是她說了算，一切就按初選程序走，目前沒有徵召選項，除非接下來還有什麼「變數」。

國民黨台北市長擬參選人大爆炸，包括前立委丁守中、孫大千、張顯耀、行政院前發言人鄭麗文、台北市議員鍾小平等。黃呂錦茹表示，今天公告市長、市議員初選作業辦法，預計14至16日開放領表登記，採全民調方式；至於是否舉辦電視辯論還會再協調，預計最快4月初政見發表，4月底確定人選。

國民黨台北市議員秦慧珠表示，蔣萬安已親口聲明不會參選2018台北市長，若因黨內徵召又出來，會顯得太過權謀，形同政治人格破產，她認為不可能徵召蔣萬安。希望黨中央不要再想東想西，就是依照程序走，畢竟成功不屬於三心兩意的人。

國民黨台北市議員徐弘庭說，若要初選就快點舉行，若要徵召就快點宣布，否則不僅影響市長選舉，也會影響議員選情；目前三天兩頭就有新人選，對已宣布角逐的人其實很不公平。

徐弘庭也說，地方黨部的操盤手肩負重責大任，若沒辦法訂出選舉策略，又話講太多，「好好一個A咖都要被講成C咖了」。