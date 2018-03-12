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基隆／植樹節「撞時」 林右昌、謝立功別苗頭

2018-03-12 00:11聯合報 記者吳淑君／基隆報導

謝立功（中）發送樹苗，吸引許多民眾領取。 記者吳淑君／攝影
謝立功（中）發送樹苗，吸引許多民眾領取。 記者吳淑君／攝影
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今天是植樹節，基隆市長林右昌國民黨提名市長參選人謝立功昨不約而同舉辦植樹活動還「撞時」，互別苗頭。林右昌在田寮河岸公園種下穗花棋盤腳，預告公園最後一哩路16日貫通。謝立功發送樹苗，承諾致力於培養在地人才。

基隆市今年在田寮河岸公園舉辦植樹節活動，昨由市長林右昌與來賓種下一排穗花棋盤腳，林務局羅東林管處表示，穗花棋盤腳又稱水茄苳，花形像煙火一樣，但白天就凋謝，又被稱為夏夜煙火，可種在水邊，早期用做防風林，基隆1896年就發現蹤跡。

林右昌（右四）在田寮河岸公園種下穗花棋盤腳。 記者吳淑君／攝影
林右昌（右四）在田寮河岸公園種下穗花棋盤腳。 記者吳淑君／攝影
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林右昌指出，選在田寮河岸公園植樹，是因為東明路違建拆遷預計16日完成，屆時田寮河河岸公園最後一哩路將貫通，另外田寮河水質問題過去無法解決，現在北岸已建置汙水下水道，今年南岸將整治，搭配汙水下水道系統，串接田寮河廊帶，周邊生活環境將進一步提升。

羅東林管處昨也提供1500株台灣原生種杜鵑、櫻花、茶花、桂花，很快就索取一空。

國民黨基隆市長參選人謝立功昨也則基隆市基督教女青年會合作，與多名國民黨議員一起發送樹苗。謝立功承諾，未來會持續培養在地人才。

謝立功指出，基隆有全國數一數二的海洋大學、水產試驗所及台船等優勢，若好好運用，一定能創造無數個海洋專業人才，並與海洋科技產業相輔相成，創造在地就業機會。

謝立功林右昌國民黨

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