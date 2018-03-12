新北／綠派誰選？ 侯、周劍指賴清德

進黨立委吳秉叡(右二)與前行政院長蘇貞昌(左二)。 圖／吳秉叡辦公室提供 分享 facebook

民進黨立委吳秉叡昨晚大動作邀52名綠委相挺，爭取黨內新北市長提名。不過，角逐國民黨新北市長提名的侯友宜、周錫瑋，昨不約而同劍指行政院長賴清德，而非鎖定行政院前院長蘇貞昌。侯說，歡迎賴清德來選新北市長；周則指，民進黨最後還是會由賴清德來選新北市長。

賴清德後天將到新北舉行地方座談，侯友宜上周先在臉書點名賴清德，質問為何新北市捷運建設未納入前瞻計畫？他昨更進一步說，只要對新北市政有理念，他很歡迎任何人來選，「包含賴院長」。

媒體昨追問，臉書點名賴清德是否為拉抬選情？侯友宜說，是中央給新北的公共建設資源實在不足，「賴清德是新北市人，是不是可以給新北市更公平對待？」針對賴清德拋出行政區域重畫分，侯友宜認為「茲事體大」，應從環境、人口結構、交通、國土規畫等全盤考量，還要傾聽民意謹慎評估，再來談可不可行。

前副總統呂秀蓮日前表示，當年負責審查319槍擊案的侯友宜「沒有查清楚、縱容罪犯」。侯友宜昨說，盼外界用專業論專業，只要有新的事證，歡迎提出來重新調查。

對於民進黨可能的新北市長人選，周錫瑋昨表示，他一直認為蘇貞昌沒有意願，最強棒還是賴清德，「民進黨最後應該還是由賴清德出來選」。

周錫瑋也砲轟，前瞻計畫是民進黨用8800億元做建設綁樁，應懸崖勒馬投入新興科技產業投資，或作社會福利、電力、環保等急需政策。

對於侯友宜在臉書質問賴清德，周錫瑋說，同聲告訴民進黨何謂對錯，是大家的責任。