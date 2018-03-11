許忠信參選得票數？ 扁「新勇哥物語」分析預測

2018-03-11 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨台南市長初選結果出爐，立委黃偉哲勝出，凱校副校長、成大教授許忠信表態有意以無黨籍身分參選，對決黃偉哲。前總統陳水扁在與友人的Line群組發表最新的「新勇哥物語43」，分析台南市選情。

「新勇哥物語43」指出，選舉有競爭是民主常態，綠營有其他人出馬角逐不是破壞團結，是提供選民多一個選擇機會。新系說許忠信拿不到5萬票，「對蔡英文執政不滿意，想要透過選票表達抗議與憤怒的，可多呢！台南是阿扁的故鄉，光是鐵粉阿扁們都不只5萬吧？！」

新勇哥物語是在Line群組中代號「abc」的陳水扁po的，新勇哥物語則是阿扁透過虛擬幾個不同人物彼此對話，表達心內話的方式。最近阿扁經常針對初選議題，透過新勇哥物語發表看法。

「新勇哥物語43」內容如下：

勇三要阿扁不能接受媒體採訪，否則就抓回鬼地方。但勇哥最疼愛的勇弟硬要訪問阿扁談談許忠信參選台南市長的相關事宜。勇哥表示他可以代答，不懂的話也會請教阿扁。

勇弟：為什麼阿扁要在黃偉哲初選出線當晚透過勇哥說，年底台南市長選舉將是許忠信、黃偉哲的對決，而且精采可期？

勇哥：這是阿扁善意提醒，贏得初選不保證當選。黃偉哲接下來還要面對無黨籍許忠信前立委的挑戰。阿扁錯了嗎？許參選要民進黨同意嗎？許也說他的參選決定早在一年半前就告訴阿扁了。

勇弟：許忠信接受媒體訪問證實100%會參選，請問是阿扁叫他出來的嗎？

勇哥：任何人問阿扁的意見，他從來不會叫別人選或不選，選舉是辛苦的事，那是本人要做的政治決定，自負成敗。阿扁只是提供經驗與淺見作為參考。對許忠信的參選決定，阿扁也請他勤跑基層，看看民意反應再評估。

勇弟：阿扁怎麼看台南市長的選情？

勇哥：選舉有競爭是民主常態，綠營有其他人出馬角逐不是破壞團結，只是提供選民多一個選擇機會。2000年阿扁選總統還不是面對同黨前主席許信良的競爭！？

勇弟：新系廖永來前縣長說許忠信拿不到5萬票是真的嗎？