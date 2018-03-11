52立委力挺吳秉叡選新北 蘇貞昌：重振當年光榮

2018-03-11 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡，今晚「秉友會新春團拜」開席近400桌，34位立委站台支持、18位立委錄影遠距離支持；民進黨立院黨團總召柯建銘、盛傳可能參選新北的前行政院長蘇貞昌都到場，表從沒看過這麼多立委站台，蘇貞昌更說要「重振當年我們的光榮」。

34名立委先後上台致詞表示支持吳秉叡，蘇貞昌、柯建銘及吳秉叡先坐主桌，最後才被一一請上台。吳秉叡上台致詞表示，20年來一直在新北；他細數過去20年，現在要把新北市光榮找回來。

吳秉叡說，20年前辭去法官，接到蘇貞昌邀請，到新北市擔任機要秘書，當時台北縣政做得是「在地人好所在，出外人新故鄉」，而他當立委13年來，為了就是「有一天新北市有需要，我站出來承擔責任」。

吳秉叡說，13年前國民黨開始在新北執政，「滿意度不是吊車尾就是後段班」，1年多來，他為參加新北市長走遍新北市各角落，有里長說農路自蘇貞上卸任後之後都沒撲過很坎坷、有建築師說請建照動不動就要1年多。

吳秉叡說，新北市民對現在新北市府不滿，「改變的時間到了」，今年12月24日要改選，要重組新北政府團隊。更說要「把過去新北市進步、光榮找回來」。

蘇貞昌最後上台表示，吳秉叡對新北市20年來非常熟悉，他為了吳秉叡選市長，已陪他走1年多。吳秉叡不管多艱難，媒體說吳民調沒有起來，還給他穿小鞋，但吳秉叡仍不屈不撓、展現堅毅精神。

蘇貞昌說，吳秉叡認真誠意，他力邀大家好好支持吳秉叡，「讓他過關」，得到民進黨的支持，讓他有機會選新北市長。蘇貞昌最後更請全場起立喊口號「新北向前衝，就要吳秉叡」，說要「重振當年我們的光榮」。

柯建銘稍早站台則說，第一次看到這麼多立委站台，這不是民進黨的甲級或乙級動員，是大家自動自發全員動員。柯建銘表示，吳秉叡陪民進黨走過風雨飄搖的時代，並讚吳有高度對全國事務，尤其新北市胸有成竹，且「名師出高徒」。