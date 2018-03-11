藍北市長初選12日公告 人選最快4月中出爐

2018-03-11 17:02 中央社 台北11日電



中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，台北市長黨內初選明天公告，14日起領表登記，人選最快4月中下旬出爐；若黨員李錫錕不參加初選而堅持參選，依黨紀處理。

台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾，包括前國民黨籍立委丁守中，前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平。

有意參選的台大政治系教授李錫錕今天發布聲明，說明他為什麼堅持以無黨籍參選台北市長，不參加國民黨初選。他說，他日後的參選，若依制度還得受到黨紀處分，他也只能接受。若國民黨最後無法給予體諒和禮讓，硬是推出自己的候選人，國民黨的候選人能取得最後勝利嗎？難度應該很高。

被點名可能參選的還有無黨籍的前台北市副市長邱文祥；不過，邱文祥4日在新書發表會被問到是否參加台北市長選舉時僅說，「故鄉有需要，我願意奉獻。」

李哲華下午告訴中央社記者，台北市長黨內初選12日公告，14日起領表登記，預計4月中旬做完民調，人選最快4月中下旬出爐。黨內多人表態參選，且即將進行初選，沒有徵召的問題。

李錫錕可能以無黨籍身分參選，李哲華說，李錫錕是國民黨終身黨員，若不願透過黨內初選機制爭取提名，黨有黨的規矩，自然會處理。

若邱文祥參選，是否泛藍整合？李哲華表示，假設性問題，不予評論；不過，邱文祥至今沒有明確表態參選，不像台南市長選舉，無黨籍的前台南市警察局長陳子敬很早就表態且動作積極，才有泛藍整合問題。