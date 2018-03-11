319槍擊案縱容罪犯？ 侯友宜：歡迎重新調查

2018-03-11 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮日前表示，當年負責審查319槍擊案的侯友宜「沒有查清楚、縱容罪犯」，今新北市前副市長侯友宜出席活動受訪表示，「用專業論專業」。