賴清德要選新北市長？ 侯友宜：歡迎

2018-03-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



外界傳聞，行政院長賴清德未來可能成為綠營在新北市推派參選市長的人選，日前也宣布參選新北市長的侯友宜今受訪時表示，「歡迎任何人（來參選）」 只要對新北市政有理念，「我都很歡迎，包含賴院長」。

對於地方頻喊資源分配不均，日前賴清德也拋出將行政區域重新劃分，對此侯友宜表示，行政區域重新劃分茲事體大，應從環境、人口結構、交通等，全盤考量以後還要傾聽民意，國土規劃也要好好評估，他強調「很多事要經過審慎的評估，再來談可行不可行」。