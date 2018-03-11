周錫瑋、侯友宜誰當母雞? 藍議員：無法接受神隱七年

2018-03-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國民黨今年新北市長選舉，目前競爭的兩人台北縣前縣長周錫瑋與新北市前副市長侯友宜在地方上是打得火熱。不少地方民代都認為，兩人不論誰出線，對國民黨都有實質幫助，有信心能因此在議會席次過半，勝過民進黨。

新北市議員林金結表示，侯、周兩人都是有高知名度，侯友宜當過警政署長，在警察基層三十幾年，也歷任七年副市長；周錫瑋則有五年台北縣長的資歷，曾任立委和省議員。周在農會系統有相當大的影響力，侯在警政系統上有較高氣勢，不論兩人誰的出線，對國民黨在新北市而言都是有好的發展。

林金結說，自己與周認識十多年，從前台北縣長任內就曾為他輔選過，因此交情較深，至於與侯的認識，是他當上新北市副市長，而自己擔任議員後，才與侯有較多接觸，但評估兩人對於基層和選民的互動，則不分軒輊。

新北市議員蔡淑君認為，國民黨並不是母雞帶小雞，而是小雞的團結帶領母雞向前。她說，國民黨並非像民進黨有那種政治明星，民進黨有辦法頂著光環和旗幟，將某位參選人下放到縣市進行選舉，但國民黨歷年來看都無法有這種方式。