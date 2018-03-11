綠委站吳秉叡台 新北綠議員：同溫層取暖 沒加分

2018-03-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨立委吳秉叡晚上在新北市舉辦造勢活動，邀五十多名民進黨立委參加。長期在地方經營的民進黨新北市議員認為，吳秉叡雖然很認真勤快，但民調上不來，邀立委站台，感覺像同溫層取暖，達不到實質加分效果。

新北市議會民進黨團總召林秀惠表示，吳秉叡的這場造勢活動，不知道會增加多少分數，但增加幅度很可能有限，目前20%的民調不太可能因為這場拉到40%，這是最後的放手一博。

林秀惠說，吳秉叡雖然知名度高也很認真勤奮，但他長期在前行政院長蘇貞昌的身邊， 沒有辦法獨當一面，民進黨本來就應該給年輕人機會，新北屬於徵召的方式，年輕人若無法扛起來，黨部就要負責，畢竟新北不能輸掉。

林秀惠表示，目前新北市仍等待像樣的母雞，民調差距大，黨部就應該要有所警惕，畢竟新北市輸不起，若外界傳聞蘇貞昌要回鍋參選新北市，當然是舉雙手歡迎，為黨做通盤考量，才是正確方式。

民進黨新北市議員許昭興表示，這種互相站台營造民進黨團結的氣氛是好事，但畢竟選票在民眾手上，還是要聽聽基層的聲音，而不是感覺像同溫層在取暖。雖然吳秉叡這一年跑得很勤，感覺跟民眾還是有點距離，對於他這樣很認真投入，但卻沒太大改變，也很納悶。