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56名綠委站吳秉叡台 羅致政：只是互相鼓勵很正常

2018-03-11 11:26聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨立委吳秉叡號召50多名民進黨立委，參與今天晚上的秉友會新春團拜活動，有為參選新北市長強烈造勢的意味，也正在爭取民進黨提名參選新北市長的民進黨立委羅致政，至今未有大型造勢或站台活動。羅致政表示，這不代表民進黨立委選邊站，他也會爭取民進黨立委站台，但市議員基層聲音也是重要一環。

吳秉叡欲爭取代表民進黨角逐新北市長，但民進黨內部在新北市徵召大老重出江湖的聲音不斷。今晚的造勢活動，不僅屢被點名徵召的前台北縣長蘇貞昌出席力挺子弟兵，民進黨立法院黨團總召柯建銘等50多名民進黨立委，也將以親自出席或錄影方式，強化吳秉叡的氣勢。

羅致政表示，新北市和其他縣市不太一樣，不是透過民調，而是民進黨徵召，中央考量就顯得格外重要，也因為新北市目前是國民黨執政，相信民進黨中央黨部必須做全面的考量。

羅致政指出，吳秉叡雖然號召許多民進黨立委站台，但以市長選舉來說，不光只是母雞的聲量，小雞的聲音也很重要，新北市的議員和即將參選的議員參選人，那些基層的聲音，也是地方選舉中重要的一環。

羅致政說，黨團的同仁大家都有互動，這種互相站台，不會有太大問題，他尊重同仁之間的互動關係，由於新北市並非初選，只是互相的鼓勵，至於他舉辦造勢活動的話，相信黨團的立委也會幫他站台。

羅致政認為，每位參選人有不同的做法和策略，這種造勢活動，不代表大家是選邊站，因為並非初選，要強調選邊站沒有意義，只是仍依黨部的決定，還是會強力爭取新北市長參選資格，若黨部有這樣的需要，他也會全力以赴。

民進黨立委吳秉叡(右二)與羅致政(右一)兩人在新北市深耕多年，兩人均力爭新北市長...
民進黨立委吳秉叡(右二)與羅致政(右一)兩人在新北市深耕多年，兩人均力爭新北市長參選資格。記者林麒瑋／攝影
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民進黨立委吳秉叡(左一)與羅致政(左二)兩人在新北市深耕多年，兩人均力爭新北市長...
民進黨立委吳秉叡(左一)與羅致政(左二)兩人在新北市深耕多年，兩人均力爭新北市長參選資格。記者林麒瑋／攝影
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民進黨羅致政

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