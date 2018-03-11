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力抗徵召大老流言 吳秉叡今晚揪綠委背書

2018-03-11 11:26聯合報 記者陳熙文╱即時報導

對於縣市長選舉，民進黨近來陸續完成各地初選，人選大致確定，但台北市和新北市市長參選人仍不明朗，新北市謠言滿天飛，頻頻點名前行政院長蘇貞昌、游錫堃等參選。爭取代表民進黨參選的民進立委吳秉叡晚上舉辦大型造勢活動，邀請56名立委參加。他表示，這不只要爭取社會大眾的支持，也要向民進黨中央黨部說明，在民進黨立法院黨團眼中，他是合適的人選。

吳秉叡晚上在新北市五股工商展覽館舉辦秉友會新春團拜活動，席開近400桌，預計有超過4000名支持者到場。包括蘇貞昌也將出席，表達支持吳秉叡。

吳秉叡力邀民進黨立委，包括民進黨黨團三長，總召柯建銘、幹事長何欣純、書記長許智傑，以及謝系立委姚文智、新潮流系立委段宜康、鄭運鵬、英系立委蔡易餘等人，再加上新北市立委，屬於正國會系統的高志鵬、吳琪銘，以及吳所屬的蘇系立委全員到齊，預計有38名立委到場支持。至於因為行程有困難，或是出國未能到場的，如蔡其昌等，則準備錄影聲援。

吳秉叡說，今晚的大型活動不光是要讓社會大眾注意到他有這份友誼和支持，也希望爭取黨的注意，尤其是負責徵召工作的人，讓他們知道在黨團同仁眼中他是合適的人選。至於日前接受專訪，吳秉叡似乎對黨中央透露不滿，稱黨中央送他穿小鞋，每周固定放出別人要選新北市的消息。吳秉叡現改口說，他並沒有不滿，認為這些都是過程，去講這些不滿也沒有用，訊息也未必出自黨中央，不如趁現在趕快努力，趕快跑。

至於民進黨立委是否堅持力挺，有綠委私下透露，吳秉叡人緣好，基於同事情誼當然會友情贊助，但最後是誰選還要看黨中央的決定，現在黨內訊息非常混亂，離決定人選還有一段時間。

民進黨立委吳秉叡(右)與前行政院長蘇貞昌(左)。吳秉叡辦公室提供
民進黨立委吳秉叡(右)與前行政院長蘇貞昌(左)。吳秉叡辦公室提供
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吳秉叡民進黨

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