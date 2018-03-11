孫大千的改造台北 推出電商時代

2018-03-11 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千提出參選台北市長政見，推電商時代。圖/翻攝孫大千臉書 分享 facebook 欲爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千今表示，他的團隊將提出一系列「Taipei Accelerator 」的產業政策，也就是「城市下一站：電商時代」，讓電商成為台北的城市DNA，順應未來趨勢，做為台北市的加速器（Accelerator ）之一。

孫大千說，柯文哲曾在演講中談論台灣產業空洞化，並說「台灣最大問題在於產業升級失敗。」但是，當我們回頭檢視台北市的產業政策，卻發現現任的市府團隊並沒有告訴市民，台北市的產業未來是什麼，就連招商金額也在衰退當中，我們認為，台北市作為台灣的經濟中樞，必須要有適當的產業政策，就像是城市的加速器（Accelerator ）一樣。

孫大千表示，現在的電子商務型態已經不再是上網購物這麼簡單了，「新零售」的概念告訴我們線下體驗有多麼重要，社群媒體、網紅逐漸成為新的入口網站，隨科技的進步，支付、物流的新技術也蓬勃發展。我們將在台北市打造屬於電商的產業聚落，分別包括體驗園區、產業園區、倉儲園區，並設置電商企業資訊平台。

而如何讓電商成為城市的DNA？孫大千提出四個做法：