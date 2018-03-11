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孫大千的改造台北 推出電商時代

2018-03-11 08:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委孫大千提出參選台北市長政見，推電商時代。圖/翻攝孫大千臉書
前立委孫大千提出參選台北市長政見，推電商時代。圖/翻攝孫大千臉書
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欲爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千今表示，他的團隊將提出一系列「Taipei Accelerator 」的產業政策，也就是「城市下一站：電商時代」，讓電商成為台北的城市DNA，順應未來趨勢，做為台北市的加速器（Accelerator ）之一。

孫大千說，柯文哲曾在演講中談論台灣產業空洞化，並說「台灣最大問題在於產業升級失敗。」但是，當我們回頭檢視台北市的產業政策，卻發現現任的市府團隊並沒有告訴市民，台北市的產業未來是什麼，就連招商金額也在衰退當中，我們認為，台北市作為台灣的經濟中樞，必須要有適當的產業政策，就像是城市的加速器（Accelerator ）一樣。

孫大千表示，現在的電子商務型態已經不再是上網購物這麼簡單了，「新零售」的概念告訴我們線下體驗有多麼重要，社群媒體、網紅逐漸成為新的入口網站，隨科技的進步，支付、物流的新技術也蓬勃發展。我們將在台北市打造屬於電商的產業聚落，分別包括體驗園區、產業園區、倉儲園區，並設置電商企業資訊平台。

而如何讓電商成為城市的DNA？孫大千提出四個做法：

第一，設立台北電商體驗園區，將台北捷運現有地下街空間重新調整規劃，我們將打造專屬品牌電商的新零售電商商城，並讓電商商城成為台北的城市新地標。讓各大品牌進入商城設置體驗點，讓市民在商城中可以體驗廠商提供的商品或服務，但消費行為完全在線上完成。並且在電商商城中開放所有的科技創新服務，包括支付、物流、數據應用等等。台北市也是國外觀光客必訪的城市，讓電商商城成為遊客必訪景點，搭配便利的線上購物體驗，讓外國旅客將台灣本土品牌帶向全世界。

第二，設立電商產業園區。以電商產業為主，將北投士林科技園區或社子島之科專區打造成電商產業園區。招商對象包括：平台商、品牌商、金流服務商、廣告行銷、物流、影音製作、網紅經紀等企業，讓業者可以在園區內找到所有的資源。園區內設置專責輔導單位，提供進駐廠商稅務、法律、投資媒合等服務。並且設置電商新創孵化器，在園區內提供便宜的工作空間，降低創業者的負擔。

第三，打造倉儲物流園區。物流是電商發展的命脈，除了在園區內設立物流中心，也同時利用即將退役的內湖焚化廠，規劃成大台北電商倉儲物流園區，吸引大型總倉業者進駐以外，也規劃個別業者自營倉儲區域，解決電商企業目前的痛點。

第四，成立電商企業資訊平台。網路消費的詐騙時有所聞，現在網路上充斥各種一頁式網站，或仿冒品牌，讓消費者與合法業者都深受其害。我們將成立線上電商企業資訊平台，讓市民可快速確認商家是否為合法電商企業，保障消費安全與合法業者權益，也能讓電商從業者可以快速找到所需資源與聯絡方式。

電商孫大千

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