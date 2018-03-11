國民黨初選口水 「正藍」讓一堆混色系選將中槍

2018-03-11 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



國民黨初選競爭激烈，「正藍」與否，也成為部分參選人提出的訴求。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底縣市長大選，藍綠戰將逐漸就位出線。以國民黨而言，尚未提名的縣市中，目前不乏參選人彼此競爭激烈者。在競相向支持者訴求的過程中，「正藍」與否，也成為部分參選人提出的訴求。

周錫瑋參加新北市長黨內初選，強調自己「一生正藍」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1月底，前台北縣長周錫瑋宣布參加新北市長黨內初選，面對最主要對手、副市長侯友宜（當時尚未正式宣布參選），周錫瑋強調，自己「一生正藍」，才是國民黨在新北市的唯一選擇，才能為泛藍保住新北市。

正藍的定義為何？

台北的丁守中（左起）、桃園的楊麗環與陳學聖、台南的黃秀霜、高雄的陳宜民，都未離開過國民黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在討論政治人物是否「正藍」之前，必須先認清，什麼叫做「正藍」？

目前國民黨除了台中之外，另外五個直轄市都尚未提名，已經表態的參選人當中，從來不曾離開國民黨的，其實還不到一半。他們包括台北的丁守中、桃園的楊麗環與陳學聖、台南的黃秀霜、高雄的陳宜民。其中黃秀霜與陳宜民，都算是學者身分，先前並沒有實際從政（黃秀霜曾代表國民黨參加2014年台南市長選舉，陳宜民2016年起擔任國民黨不分區立委）。

宣布參選台北市的張顯耀（右）與孫大千（中），最先都以親民黨身分當選立委，後來回到國民黨；金介壽（左）以新黨身分當選台北縣議員，後來轉至親民黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於曾經離開國民黨的，包括宣布參選台北市的張顯耀與孫大千，最先都以親民黨身分當選立委，後來回到國民黨。新北市方面，周錫瑋原本是國民黨省議員，凍省後當選立委，2000年總統大選追隨宋楚瑜，隨後參與創立親民黨；金介壽以新黨身分當選台北縣議員，後來轉至親民黨；侯友宜在扁政府任內備受重用，被拔擢為警政署長，曾是民進黨「菁英入黨」的積極爭取對象。

魯明哲（左）最先以新黨身分當選中壢市代，後來再由親民黨回到國民黨。高思博（右）2004年以親民黨身分參選立委勝出，後來回到國民黨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園方面，魯明哲以新黨身分當選中壢市代，後來在縣議員任內，由親民黨回到國民黨。台南市方面，高思博是國民黨省議會議長高育仁之子，2004年立委大選中，以親民黨身分參選勝出，後來也回到國民黨，2008年連任不成之後，曾任馬政府的政務委員。

「非正藍」的不同樣態

曾橫跨藍綠陣營參選者，包括李永萍（左起）、林為洲、鄭麗文、陳超明等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

目前國民黨政治人物中有「非正藍」紀錄的人，多半是1990年代李登輝當政時，由於路線與選舉提名之爭，分裂出的新黨、親民黨。有些人是現任的國民黨公職出走，也有些人是藉新黨、親民黨的提名而踏入政壇。隨著馬英九崛起後，親、新兩黨的政治菁英，許多人又轉投回藍營。

而在新黨、親民黨成立時，都曾嚴詞批評李登輝領導下的國民黨，倚靠黑金與傾獨路線，背離原本的創黨理想。其中新黨更一度標榜，自己才是「正統國民黨」。

至於橫跨藍綠陣營者，包括由民進黨跳槽而來的現任立委林為洲（爭取新竹縣長提名），以及前立委鄭麗文、李永萍（民進黨跳親民黨）等。另外部分標榜在地、不強調意識形態的政治人物，例如如苗栗縣立委陳超明等，過去也一度加入民進黨。陳超明也不忌諱提及這段往事，還曾經在質詢時提醒官員：以自己兩個政黨都走過的紀錄，清楚曉得「不是只有國民黨候選人才會賄選」。

現在吵正藍還有沒有意義？

侯友宜（左二）在扁政府時期深獲拔擢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於「正藍」的爭議，從政生涯一路都在國民黨的前立委吳育昇認為，政治人物的基本屬性還是應該討論，不過不應該以「是否曾經離開國民黨」為標準，而是看他的基本理念是否與藍營吻合？是否有背叛、傷害藍營的紀錄？

吳育昇說，以侯友宜的例子來看，原本的確「沒那麼藍」，他在扁政府時期深獲拔擢也是事實，但警政署長究竟不是政務官，他也沒有如當時部分高階事務官一樣，響應「菁英入黨」加入民進黨。而且據自己所知，2010年的縣市長選舉，民進黨曾邀其代表出馬競選台中市長，被他拒絕，並且加入朱立倫的新北市團隊。

吳育昇表示，當年新黨與親民黨的出走，都與前主席李登輝有關。事後證明，李登輝才是真正背離國民黨的人，因此當時即使曾經前往新黨與親民黨，也不該說他們背離藍營。而以如今情況而言，團總召林德福以親民黨身分首度當選，重量級立委費鴻泰、賴士葆都出身新黨。反之，親民黨近年逐漸「橘子變綠」，在蔡政府上任後，許多作為更扮演執政黨的側翼，這種情況下當然就不會再認為是「藍」。

他也表示，以縣市長選舉而言，提名候選人前的確應該檢視其基本理念，不過一旦出線後，提名人也不可能只拘泥於基本教義派主張，許多政策必須要能跨越藍綠。從近來的民調也可看出，許多選民並沒有絕對的藍綠偏好，如果一味地把選戰操作成你死我活的戰爭，恐怕會失去更多潛在的支持者。