參選南市長？ 許忠信「愈來愈有信心」

對於許忠信可能參選，黃偉哲則表示，不論是誰參選，希望不要演變為泛綠廝殺、泛藍得利，他尊重許教授主張及想法，日後會在觀念及政策意見上多向許請益交流。

目前在成大法律系任教的許忠信說，2年前即開始走訪台南基層，拜訪各界、聽取地方意見，盼能改變台南的經濟、外銷等，他相信如果自己出來選，將是市長的不二人選。 女粉絲與黃偉哲合照。 記者吳政修／攝影 分享 facebook

參選市長是否有獲得陳水扁支持？許忠信說，他有向陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，2人都表示尊重。許說，民進黨推出黃偉哲，地方希望他出來參選的聲音更強烈；他估算，台南支持綠營約3成，國民黨2成，其餘5成選票政黨傾向不明顯，因此無黨空間較大，現在仍持續拜訪基層。