親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
統獨對立升高？
余光中未獲褒揚
政治
軍事
綜合

參選南市長？ 許忠信「愈來愈有信心」

2018-03-10 23:44聯合報 記者鄭維真吳政修／台南報導

民進黨台南市長將由立委黃偉哲出戰，不過，前總統陳水扁參與的LINE群組對話提及凱達格蘭學校副校長、台聯前立委許忠信將宣布參選台南市長，「未來選戰將是許、黃對決」。對此，許忠信昨表示，「我愈來愈有信心」，若選情評估有利，將在國民黨推派人選後以無黨宣布參選的機率非常高。
台南市代理市長李孟諺（左起）、行政院長賴清德、立委黃偉哲、前新營市代表沈家鳳，參...
台南市代理市長李孟諺（左起）、行政院長賴清德、立委黃偉哲、前新營市代表沈家鳳，參觀台灣國際蘭展比讚。 記者吳政修／攝影
分享

對於許忠信可能參選，黃偉哲則表示，不論是誰參選，希望不要演變為泛綠廝殺、泛藍得利，他尊重許教授主張及想法，日後會在觀念及政策意見上多向許請益交流。

目前在成大法律系任教的許忠信說，2年前即開始走訪台南基層，拜訪各界、聽取地方意見，盼能改變台南的經濟、外銷等，他相信如果自己出來選，將是市長的不二人選。

女粉絲與黃偉哲合照。 記者吳政修／攝影
女粉絲與黃偉哲合照。 記者吳政修／攝影
分享

參選市長是否有獲得陳水扁支持？許忠信說，他有向陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，2人都表示尊重。許說，民進黨推出黃偉哲，地方希望他出來參選的聲音更強烈；他估算，台南支持綠營約3成，國民黨2成，其餘5成選票政黨傾向不明顯，因此無黨空間較大，現在仍持續拜訪基層。

前台南縣長蘇煥智昨天返鄉參觀國際蘭展，他說，許忠信若參選，當然對黃偉哲有影響，但會影響到多大，要看許的戰力以及提出的政策是否能迎合大家的心。

蘇煥智說，許忠信參選，當然會影響到黃偉哲。 記者吳政修／攝影
蘇煥智說，許忠信參選，當然會影響到黃偉哲。 記者吳政修／攝影
分享

黃偉哲陳水扁民進黨LINE蘇煥智

相關新聞

李登輝「抵消」反柯聲？ 柯P：多少吧

2018-03-10 23:07

嘉縣長綠營初選落幕 裂痕加大

2018-03-10 23:55

看問題／化解嘉縣綠營分裂 黨中央扮調人

2018-03-10 23:48

周錫瑋：服從黨中央 不會脫黨參選

2018-03-10 23:43

侯友宜：拚軌道建設 初選協商「和諧」面對

2018-03-10 23:40

拱周美青參選 馬英九：提都不敢提

2018-03-10 23:09

黃偉哲：民進黨在台北市要有自己候選人

2018-03-10 19:19

綠各派系立委大團結 明挺吳秉叡選新北市長

2018-03-10 18:48

蘇煥智分析 許忠信參選會影響黃偉哲選情

2018-03-10 18:16

李登輝問民進黨北市「咁有人」 姚文智：老先生誤會了

2018-03-10 17:42

北市沒人選 民進黨尷尬 李登輝：尷尬才會認真

2018-03-10 15:59

蘇煥智主張 2020世界蘭展回台北

2018-03-10 15:13

李登輝挺柯文哲 姚文智：柯無法回答兩岸一家親

2018-03-10 15:12

許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心

2018-03-10 14:52

影／李登輝問民進黨咁有人？柯文哲不敢回答

2018-03-10 14:41

共諜案重創 張顯耀：涉案能進總統府與王郁琦巧遇？

2018-03-10 14:14

為推國親合 張顯耀：曾與吳敦義開長榮桂冠305號房

2018-03-10 14:13

影／侯友宜開球拉高層級 要求賴揆說明軌道建設

2018-03-10 13:43

國民黨：兩黨誰重視女性 可見一斑

2018-03-10 13:14

決戰2018 藍女力崛起 綠可能掛零

2018-03-10 13:13

共諜案重創 張顯耀：涉案我能進總統府嗎？

2018-03-10 13:01

2007國親險分裂內幕 張顯耀：與吳敦義開房間喬整夜

2018-03-10 12:59

傳陳亭妃脫黨參選？賴神：我對她有信心

2018-03-10 12:59

性別失衡 選後全台恐無民進黨籍女性縣市長

2018-03-10 11:57

侯友宜協商拚共識 還問軌道建設

2018-03-10 11:55

綠嘉義縣長初選裂痕擴大 有人要雙方去毒誓

2018-03-10 11:41

堅稱選舉別太早開始卻開始輔選 柯P：人要有朋友

2018-03-10 11:40

有李登輝支持綠營反彈會變小？柯P：多少吧

2018-03-10 11:23

黃偉哲初選瘦6公斤還曬傷 謝票先抹防曬

2018-03-10 10:36

藍新北市長人選3月底出爐 周錫瑋：黨中央誰決定的？

2018-03-10 09:32

李登輝挺柯文哲 問「民進黨有人嗎」

2018-03-10 00:33

因綠卡猶豫？ 韓國瑜幕僚：卡在沒資源

2018-03-10 00:19

宜蘭誰出征？綠選對會建議提名陳歐珀

2018-03-10 00:19

新聞眼／宜蘭想守綠地 賴「雙陳」合流

2018-03-10 00:19

家人反對參選高市長？韓國瑜：男子漢不對外談家裡事

2018-03-10 00:02

將獲提名參選縣長的陳歐珀：民進黨在宜蘭沒分裂本錢

2018-03-09 23:19

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-09 12:41

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

假日來國軍部隊打零工賺外快？基層瘋招募後備戰士

2018-03-10 11:29

外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提

2018-03-10 16:49

李登輝：國家領導人放任或製造統獨對立 都極不負責任

2018-03-10 15:00

以歌表「心跡」 有聽懂馬英九的歌單密碼嗎？

2018-03-10 09:00

郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍

2018-03-10 22:01

街頭戰士7大武器排行榜 「生髮劑」排第幾？

2018-03-10 08:00

慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況

2018-03-10 14:21

李登輝問民進黨北市「咁有人」 姚文智：老先生誤會了

2018-03-10 17:42

性別失衡 選後全台恐無民進黨籍女性縣市長

2018-03-10 11:57

昨遭噴生髮液 蔡丁貴有感：學習容忍是智慧與勇氣

2018-03-10 11:29

許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心

2018-03-10 14:52

北農事件 賴清德：吳音寧未來可以做得更好

2018-03-10 11:32

條件太嚴 促轉會尋才碰壁？

2018-03-10 11:05

傳陳亭妃脫黨參選？賴神：我對她有信心

2018-03-10 12:59

屏東傘訓基地搬遷跨第一步 大聖西營區新建工程招標

2018-03-10 12:16

綠各派系立委大團結 明挺吳秉叡選新北市長

2018-03-10 18:48

藍新北市長人選3月底出爐 周錫瑋：黨中央誰決定的？

2018-03-10 09:32

談軍人年改 陳建仁：過程難免紛擾 不會動搖政府決心

2018-03-10 20:50

北市沒人選 民進黨尷尬 李登輝：尷尬才會認真

2018-03-10 15:59

為推國親合 張顯耀：曾與吳敦義開長榮桂冠305號房

2018-03-10 14:13

呂秀蓮提319疑點 侯友宜：若有新事證可重查

2018-03-10 16:54

呂秀蓮：今年聯合國開議日 陳建仁率團去敲大門

2018-03-10 21:13

監察院長訪視南沙太平島戰備 視導40高砲操演

2018-03-10 11:52

蘇煥智分析 許忠信參選會影響黃偉哲選情

2018-03-10 18:16

聲援西藏遊行 訴求達賴喇嘛要回家

2018-03-10 16:59

許忠信選台南市長機率高 黃偉哲尊重

2018-03-10 20:35

綠嘉義縣長初選裂痕擴大 有人要雙方去毒誓

2018-03-10 11:41

蘇起：美中關係受制美國內政 兩岸淪為次要

2018-03-10 14:31

黃偉哲初選瘦6公斤還曬傷 謝票先抹防曬

2018-03-10 10:36

共諜案重創 張顯耀：涉案能進總統府與王郁琦巧遇？

2018-03-10 14:14

談中正紀念堂轉型 民眾建議去威權化、增加親近性

2018-03-10 19:11

黃偉哲：民進黨在台北市要有自己候選人

2018-03-10 19:19

沃草／政大學者許牧彥：同性戀者的「婚姻自由」沒被剝奪 他們可以跟異性結婚啊！

2018-03-10 21:55

北農25日多休釀禍？柯P跳針：很多因素加起來

2018-03-10 11:54

蔡詩萍開砲 文化部呈請褒揚李永平

2018-03-11 02:56

前海協會秘書長楊流昌：兩岸關係倒退 連累港台關係

2018-03-10 12:51

潑漆噴生髮水頻傳 蔣萬安籲社會冷靜和諧

2018-03-10 17:06

決戰2018 藍女力崛起 綠可能掛零

2018-03-10 13:13

蘇煥智主張 2020世界蘭展回台北

2018-03-10 15:13

學者鄭貞銘公祭 錢復主持覆蓋黨旗儀式

2018-03-10 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top