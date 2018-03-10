參選南市長？ 許忠信「愈來愈有信心」
民進黨台南市長將由立委黃偉哲出戰，不過，前總統陳水扁參與的LINE群組對話提及凱達格蘭學校副校長、台聯前立委許忠信將宣布參選台南市長，「未來選戰將是許、黃對決」。對此，許忠信昨表示，「我愈來愈有信心」，若選情評估有利，將在國民黨推派人選後以無黨宣布參選的機率非常高。
對於許忠信可能參選，黃偉哲則表示，不論是誰參選，希望不要演變為泛綠廝殺、泛藍得利，他尊重許教授主張及想法，日後會在觀念及政策意見上多向許請益交流。
目前在成大法律系任教的許忠信說，2年前即開始走訪台南基層，拜訪各界、聽取地方意見，盼能改變台南的經濟、外銷等，他相信如果自己出來選，將是市長的不二人選。
參選市長是否有獲得陳水扁支持？許忠信說，他有向陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，2人都表示尊重。許說，民進黨推出黃偉哲，地方希望他出來參選的聲音更強烈；他估算，台南支持綠營約3成，國民黨2成，其餘5成選票政黨傾向不明顯，因此無黨空間較大，現在仍持續拜訪基層。
前台南縣長蘇煥智昨天返鄉參觀國際蘭展，他說，許忠信若參選，當然對黃偉哲有影響，但會影響到多大，要看許的戰力以及提出的政策是否能迎合大家的心。
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