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看問題／化解嘉縣綠營分裂 黨中央扮調人

2018-03-10 23:48聯合報 本報記者魯永明

民進黨嘉義縣長初選前是好兄弟的張明達（右）翁章梁（左），選後撕破臉，兩人能否和解...
民進黨嘉義縣長初選前是好兄弟的張明達（右）翁章梁（左），選後撕破臉，兩人能否和解整合團結打選戰，受注目。 記者魯永明／翻攝
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民進黨嘉義縣長初選落幕，翁章梁以8.41%贏張明達勝出，張明達不服，雙方陣營互控對方用奧步語音電話干擾民調，張明達在神明前下跪發毒誓自清，翁陣營也要展開謝票感恩之旅，在神明前發誓反制，選後裂痕加大，歹戲拖棚，傷害民進黨初選民調公正性，黨中央能否修補傷痕，避免分裂，大家都在看。

黨中央為撫平傷口，一方面就民調干擾事件展開調查，指派與雙方陣營關係好的選對會委員陳茂松當調解人，選後秘書長洪耀福與縣長張花冠電話溝通，另方面，縣黨部主委林沐惠及議會黨團總召林秀琴，也分頭與張明達、張花冠溝通，化解可能分裂危機。

「事緩則圓，先讓雙方沉殿情緒」陳茂松說，民調進行中雙方都檢舉對手，用電話語音干擾民調，黨中央委託3家民調公司，每家電訪千餘通，3家共3000多通，各鄉鎮幾乎都有干擾電話，雙方民調差距大，是否足以影響民調結果，黨中央調查釐清中，他不諱言，若不處理，恐影響接下來議員及鄉鎮市長初選民調。

張明達支持者勸進他選縣長，是否脫黨參選？他未給答案，只說選縣長、議員或立委評估中，相較其他綠營縣市議員鄉鎮長初選登記啟動，嘉縣因初選雙方殺紅眼，提名登記未開始，與張陣營整合空間大，一般認為，嘉縣民進黨大本營，挺張的議員鄉鎮長拚連任，還不致於違紀退黨，張陣營反彈大動作在爭取談判籌碼，避免選後算帳，只是綠營內訌不利團結合作，也給了藍營操作空間。

民進黨張花冠翁章梁

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