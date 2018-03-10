嘉縣長綠營初選落幕 裂痕加大

2018-03-10 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



挺張明達的前省諮議員黃文峯透過臉書，要求翁章梁等對方代表，一起到城隍廟發毒誓。 圖／翻攝黃文峯臉書 分享 facebook

民進黨嘉義縣長初選落幕，裂痕加大，勝出翁章梁與落選張明達，雙方互控民調進行用語音電話民調干擾，張要求黨中央暫緩公告當選人，還在神明前下跪發誓，絕對沒有賄選或電話干擾。翁章梁競選總幹事立委蔡易餘前天上電視政論節目，與挺張前立委林國慶激辯，挺張的前省諮議員黃文峯昨天透過臉書，要求翁章梁等代表，一起到城隍廟發毒誓。

「我們不是不敢發誓，是要用自己方式」蔡易餘說，他們下周巡迴鄉鎮市謝票感恩行，會先從當地主要廟宇出發，燒香拜神明感謝，發誓絕對未做電話干擾民調，他們不隨對方要求方式起舞，他一再強調，尊重黨中央與司法調查。

黃文峯說，他是大風大浪走過來的人，知道願賭服輸，這是做人基本條件，否則不配當男子漢，但立委蔡易餘上電視上説，他們敢到城隍爺廟一起發毒誓，「我很佩服是真的嗎？我期待所有選舉恩怨，雙方共8人能實現到城隍廟發誓，如果不敢，蔡立委在電視所講的話，你們要承擔誓言詛咒，望好自為之」。

黃貼上他與張明達、議會秘書長黃尚文，林國慶等4人簽名誓詞，發毒誓絕未用詐術電話干擾民調，點名要翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、中央黨部秘書長洪耀福弟弟洪耀南4人，一起簽名發誓。 表態競選嘉義縣長的國民黨前立委吳育仁，參加在縣黨部舉行婦女節表揚大會爭取支持。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

翁章梁昨天與妻子到水上鄉龍德老人食堂謝票，他說，初選只是選出代表民進黨人選，勿因過度競爭而失焦，重點是年底選舉，當務之急是團結合作，為嘉義共同打拚努力，初選後過激行為，對團結勝選毫無幫助。

而表態競選嘉義縣長的國民黨前立委吳育仁，昨天參加嘉義縣婦女節表揚大會，公開表態願意為黨承擔，對民進黨砲火全開，訴求年底大選「換黨換人」，抨擊民進黨在嘉義縣執政17年，兩任縣長都因弊案判刑有罪，仍繼續派接班人參選縣長，令人擔心嘉義未來。