周錫瑋：服從黨中央 不會脫黨參選

2018-03-10 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



前台北縣長周錫瑋（左）在中和區壽德新村舉辦「草根問政之旅」，逐一向眷村老榮民問安。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

國民黨新北市市長提名黨內初選首次參選人協調後，強調自己是「正藍軍」的前台北縣長周錫瑋昨天在中和區壽德新村舉辦「草根問政之旅」時說，對於參與黨內初選， 身為黨員一定會服從黨中央的決定，並重申「絕對不會脫黨參選」。

周錫瑋強調，會遵從黨中央的決定，但前提是黨中央所做的決定必須是合乎程序正義並具備正當性，就如在前天黨內市長參選人的第一次協調，黨中央代表指出新北市長提名作業要在三月底完成，「我想了解的是，這是黨中央哪一個人？哪一次會議所做的決定」？黨中央說清楚，「黨員絕對服從」。

周錫瑋並指出，黨中央針對年底選舉有特別辦法，包括若未協調成功，就必須進行全民調，「我希望這能經由中常會討論來決定」，他說，民調應透明，不要受到操縱和傷害，因為民眾有知的權利，國民黨也必須做正確的事；至於民調是否要納入黨員投票？周錫瑋表示，一切尊重黨中央的決定，「我不會很堅持，畢竟要和氣嘛！」

周錫瑋並向在場眷村榮民和眷屬公開保證：「絕對不會脫黨參選」，他也呼籲黨中央所謂的團結，不是「候選人跟候選人」的團結，而是「候選人跟選民」的團結，「這不單單是初選，而是決定新北市民可以信賴的人選」。