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台北市長選舉 姚文智：綠團結提名會贏

2018-03-10 17:05中央社 台北10日電

民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智。圖／聯合報系資料照
民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智。圖／聯合報系資料照
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表態參選台北市長的民主進步黨立法委員姚文智今天表示，關於台北市長選舉民進黨只要團結，堅定提名自己的候選人，就會勝選。

姚文智認為，民進黨只要確定提名台北市長候選人，「現在『寄放』在（台北市長）柯文哲那邊的民調就會回籠」。

他說，過去是這樣，藍、綠歸隊之下，會是一個三足鼎立的選舉。民進黨只要團結，堅定提名自己的候選人，就會勝選。

姚文智下午出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」，接受媒體訪問時，做了以上表示。

面對媒體問及，前總統李登輝日前受訪談到台北市長選舉時表示，現任台北市長柯文哲做得不錯，也說民進黨「沒有人啊」，姚文智認為，老先生認知上誤會。

姚文智強調，民進黨是還沒有提名，而不是民進黨沒有人。民進黨人才濟濟。李登輝的話都是鼓勵，他會努力讓李登輝知道。

他說，現在台北市長選舉最大的關鍵還是在於民進黨提不提名。只要確定提名，不明確和猶豫的狀態就會解除。民進黨全面執政，提名市長不但是責任，讓選民不要再猶豫不決也是應該努力架構的方向，這方向就依黨內民主程序。

此外，前副總統呂秀蓮今天下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會回應媒體詢問時說，尊重李登輝的說法。呂秀蓮透露，她手中握有一份資料，如果公開的話，會讓支持柯文哲的人感到有點慚愧。但她不願進一步透露資料的內容與細節。

民進黨姚文智選舉

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