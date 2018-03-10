蘇煥智主張 2020世界蘭展回台北

2018-03-10 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



宣布脫離民進黨參選台北市長的蘇煥智，今天參觀台灣國際蘭展說，2020世界蘭展應回台北主辦，可以帶動台北成為「國際花卉物流中心」，並有助於建構蘭花國家隊，提昇國際競爭力。

蘇煥智說，花卉除了生產之外，還應該包括「花藝設計」、「花卉園藝景觀設計」及「花卉主題的文創產業及敎育」，而這些的附加價值都遠高於純粹的花卉生產，全台灣在這三方面最強的就是台北市。

蘇煥智表示，台北內湖花市更是台灣花卉外銷最重要的集散地，台北內湖花市原來就是作為「台灣國際花卉物流中心」的目標，所以2020年世界蘭展如果能夠回到台北市來舉辦，正可以帶動台北成為「國際花卉物流中心」。

蘇煥智說，也可以帶動台北的花藝設計丶花卉景觀設計丶及花卉文創產業的優勢朝向國際行銷。可惜柯市長忽略了台北內湖花市作為國際花卉物流中心的計劃。

蘇煥智表示，如果他當選台北市長，他將會推動台北市將爭取2020世界蘭展重新回到台北舉辦，啟動長期閒置的內湖花市的國際花卉物流中心計劃，推動台灣最大的台北花卉公司成立外貿部門，在「不與民爭利」的前提下，協助台灣的蘭花及花卉外銷。