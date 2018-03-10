許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心
民進黨台南市長初選結果於本周四出爐，由立委黃偉哲勝出，不過，隨後傳出前總統陳水扁在支持者line群組中，分享一篇對話，提及凱達格蘭學校副校長、前台聯立委許忠信將宣布參選台南市長，「未來選戰將是許、黃對決」，對此，許忠信受訪時表示，「我義不容辭，以無黨參選機率非常高，而且對選情越來越有信心」。
目前在成大任教的許忠信說，兩年前即開始走訪台南基層，拜訪各界、聽取地方意見，畢竟選台南市長是件大工程，目前有許多退休教師、中小企業力挺，盼能改變台南的經濟、外銷等。
許忠信為成大法律系教授，指導國際經貿法等課程，精通中、英、日、德文，他認為，要提升台南經濟，只靠國內力量並不足，必須招商吸引外資，因此國際觀、外文能力要夠強，相信如果自己出來選，將是市長的不二人選。
對於參選市長是否有獲得陳水扁支持？許忠信說，他有跟陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，兩人都表示尊重。許說，民進黨推出黃偉哲參選台南市長之後，地方希望他出來參選的聲音變更強，目前台南支持綠營約3成，國民黨2成，其餘5成選票不太看政黨，因此無黨空間比較大，「人民對無黨籍期待大，我越走越有信心」，現在他仍持續拜訪基層，若評估選情有利，預計在國民黨推派出人選之後正式宣布參選。
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