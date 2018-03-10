許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心

2018-03-10 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨台南市長初選結果於本周四出爐，由立委黃偉哲勝出，不過，隨後傳出前總統陳水扁在支持者line群組中，分享一篇對話，提及凱達格蘭學校副校長、前台聯立委許忠信將宣布參選台南市長，「未來選戰將是許、黃對決」，對此，許忠信受訪時表示，「我義不容辭，以無黨參選機率非常高，而且對選情越來越有信心」。

目前在成大任教的許忠信說，兩年前即開始走訪台南基層，拜訪各界、聽取地方意見，畢竟選台南市長是件大工程，目前有許多退休教師、中小企業力挺，盼能改變台南的經濟、外銷等。

許忠信為成大法律系教授，指導國際經貿法等課程，精通中、英、日、德文，他認為，要提升台南經濟，只靠國內力量並不足，必須招商吸引外資，因此國際觀、外文能力要夠強，相信如果自己出來選，將是市長的不二人選。